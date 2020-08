Aparatura de peste 150.000 euro pentru testarea COVID-19, achizitionata de DSP Alba din fonduri proprii

Institutia detine acum trei aparate de testare, ultimele doua fiind achizitionate cu 1500.000 de euro, bani din fondurile proprii ale institutiei."Numarul total de teste efectuate pana in prezent in Alba a ajuns la 50.536, ceea ce reprezinta 15,54% din populatia judetului. Alba a testat pana acum mai mult decat dublul mediei pe tara. Vom continua testarea - saptamana viitoare, in dotarea laboratorului DSP Alba va intra inca un aparat RT PCR (al 3-lea) si un extractor automat cu o capacitate de 96 de probe/ciclu de 2 ore, fiind aparatura de ultima generatie in testarea COVID-19. Ambele aparate au fost achizitionate din fonduri proprii ale DSP Alba", a transmis Alexandru Sinea.Directorul executiv al DSP Alba a adaugat ca aparatura achizitionata depaseste suma de 150.000 de euro.De la inceputul pandemiei, in Alba au fost testate pozitiv 904 persoane. Dintre acestea, 710 s-au vindecat, iar 40 au decedat. Numarul cazurilor active este sambata, 1 august, de 154.