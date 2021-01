Apartamentele pe care Primaria Oradea le scoate la inchiriat sunt intr-o stare deplorabila. Instalatiile electrice si sanitare sunt uzate sau nefunctionale

Spre exemplu, apartamentele licitate in Palatul Ullmann din buricul targului, pornind de la preturi intre 470 lei si 695 lei pe luna, sunt lipsite de sursa de incalzire, au instalatiile electrice uzate, iar instalatiile sanitare total nefunctionale, inclusiv la baie si toaleta, relateaza ebihoreanul.ro. Camerele scoase la inchiriat au peretii scorojiti si afumati de la sobele cu lemne demontate la plecare de fostii chiriasi, plafoanele pline de igrasie de la infiltratii si podelele cu parchetul distrus sau inexistent."Am fost sa vizitez alaturi de inca vreo 15 persoane 3 apartamente situate in Palatul Ullmann, str. Piata 1 Decembrie. Ce am gasit acolo a fost jalnic.Apartamentele arata sub orice critica, iar la intrebarile mele de ce sunt oferite spre inchiriere daca nu sunt locuibile, doamna de la primarie a raspuna ca au fost oameni care au vrut sa inchirieze aceste locuri", a reclamat un cititor pentru ziarul local.