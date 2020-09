Apel semnat de 29 de ONG-uri pentru protectia Parcului Natural Vacaresti: "Vizitatorii sunt in pericol. Biodiversitatea este supusa braconajului si incendiilor"

Printre organizatiile semnatare se numara: WWF Romania, Societatea Ornitologica Romana, Conservation Carpathia, Ecopolis, Fundatia pentru Dezvoltarea Societatii Civile, CeRe. Centrul de Resurse pentru Participare Publica, ActiveWatch, Eco-Civica, Greenpeace Romania, A.R.C.E.N., Asociatia Salvati Dunarea si Delta, se arata intr-un comunicat postat pe site-ul Asociatiei Parcul Natural Vacaresti (APNV).Acestea solicita: aprobarea de urgenta a regulamentului parcului; identificarea urgenta si aplicarea unei solutii pentru paza parcului; aplicarea masurilor urgente de conservare pentru managementul apei si al biodiversitatii parcului; insusirea planului de management realizat de catre APNV, punerea acestuia in dezbatere publica si aprobarea lui pana la sfarsitul anului 2020; utilizarea bugetului alocat prin AFM pentru implementarea masurilor urgente de management si a viitorului plan de management."In iulie 2018, modificarile legislative (OUG 75/2018) au eliminat posibilitatea organizatiilor non-guvernamentale de a administra arii naturale protejate, fara a pune in schimb o alternativa viabila. Agentia Nationala pentru Arii Naturale Protejate (ANANP), autoritatea responsabila care a preluat sarcina administrarii ariilor protejate, nu a reusit sa gaseasca solutiile si resursele necesare atingerii macar a stadiului anterior de administrare, acest lucru determinand degradarea continua a patrimoniului natural din Romania. Actualmente, Romania se afla in procedura de infringement din cauza incapacitatii de a proteja si gestiona reteaua Natura 2000", se arata in scrisoare.Semnatarii mentioneaza ca, la doi ani de la preluarea administratiei de catre ANANP, "parcul nu mai are o structura de administrare functionala, nu are consiliu stiintific si consiliu consultativ si nici corp de rangeri". Totodata, regulamentul parcului si planul de management nu sunt aprobate."Infrastructura de vizitare se degradeaza. O consecinta a lipsei masurilor de management sunt: extinderea suprafetelor de stuf, scaderea ingrijoratoare a nivelului apei si expansiunea speciilor invazive de flora si fauna. In anul 2018 au fost oprite proiectele de conservare si dezvoltare ale parcului de care ar fi putut beneficia sute de mii de oameni. Odata cu acestea, de fapt, a fost oprita viziunea de dezvoltare a unui proiect care ar fi putut vorbi oamenilor, intr-un mod simplu si eficient, despre conservare, servicii ecosistemice si patrimoniu natural", se precizeaza in document.Organizatiile apreciaza ca paza parcului poate fi deservita de un corp de rangeri ai ANANP sau poate fi externalizata catre un serviciu de paza si protectie."In lipsa acesteia, vizitatorii parcului sunt in pericol. Biodiversitatea este supusa braconajului si incendiilor, iar infrastructura turistica se degradeaza", mentioneaza sursa citata.