Apple a prezentat seria iPhone 12. Preturile incep de la 700 de dolari

iPhone 12 Pro (de la 999 dolari) si iPhone 12 Pro Plus (de la 1.099 dolari)

Noul iPhone 12 foloseste linii drepte pentru marginile device-ului, aratand ca un iPhone 5 cu breton. Toate modelele au in comun suportul 5G, una din principalele noutati ale noii serii.iPhone 12 este, conform Apple, cu 11% mai subtire, cu 15% mai mic si cu 16% mai usor decat generatia anterioara.Chipset-ul noii generatii se numeste A14 Bionic. Construit pe un proces de 5nm, acesta foloseste 6 nuclee - 2 performante si 4 eficiente.Apple are un nou incarcator wireless, numit MagSafe, care foloseste magneti pentru a alinia telefonul pentru o incarcare eficienta. Viteze de incarcare a acestuia este de 15W.Nu lipseste nici certificarea IP68, pentru rezistenta la apa si praf.Seria iPhone 12 este compusa din urmatoarele modele: iPhone 12 mini, iPhone 12, iPhone 12 Pro si iPhone 12 Pro Max. Cele patru difera prin dimensiunea ecranului, performanta chipset-ului si a camerei foto, existenta ori lipsa anumitor facilitati precum si pretul.iPhone 12 (de la 799 dolari) si iPhone 12 mini (de la 699 dolari)iPhone 12 mini are cel mai mic ecran OLED din serie, 5,4 inch si va fi disponibil cu 64GB, 128GB si 256GB spatiu de stocare.Ecranul lui iPhone 12 are dimensiunea de mijloc a serie - 6,1 inch, la fel ca iPhone 11. Acesta va avea aceleasi optiuni in privinta stocarii precum iPhone 12 mini.Sistemul foto de la iPhone 12 si iPhone 12 mini este compus din doua camere: 12MP Ultrawide cu f/2.4 si 12 Wide cu f/1.6. Apple promite o calitate superioara pentru fotografiile realizate in conditii slabe de iluminare.Varianta Pro are acelasi ecran de 6,1 inch ca iPhone 12, insa, spatiul de stocare incepe un prag mai sus, la 128GB, continuand cu 256GB si 512GB.Sistemul foto aici are o camera in plus fata de iPhone 12 - un obiectiv tele de 12MP cu f/2.0 si 4X zoom optic.iPhone 12 Pro Plus are si cel mai mare ecran, de 6,7 inch si ofera aceleasi optiuni de stocare precum varianta Pro.iPhone 12 Pro Plus foloseste tehnologia LiDar, care masoara distantele si depisteaza obiectele prin masurarea reflexiei unei raze laser, si este capabil de 5X zoom optic.Niciunul din noile modele ale seriei nu va fi livrat cu incarcator sau casti, care vor trebui achizitionate separat.