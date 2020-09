Apreciat dascal din Buzau, accidentat mortal de o trotineta electrica

Desi victima a fost transportata la spital si era constienta, la scurt timp insa a decedat. Barbatul de 53 de ani care circula cu trotineta a declarat ca victima ar fi incercat sa traverseze pista pentru biciclete chiar prin fata trotinetei ne mai putand sa-l evite, relateaza adevarul.ro.Batranul a cazut in urma impactului si s-a lovit la cap. Victima accidentului este Ion Ene , fost invatator la Scoala Gimnaziala Sf. Apostol Andrei din Buzau."Traim timpuri accelerate, probabil cu graba ca sa ajungem mai repede undeva, neatenti la cei mai in varsta si care se misca intr-un timp mai lent. Un accident neasteptat i-a intrerupt drumul vietii. Om cu un caracter extraordinar si o inima mare cat cuprinde. (...) Canta cu tot sufletul in corul Lyra, alaturi de prieteni dragi cu care s-a aventurat in calatorii pe meleaguri apropiate si indepartate mai mult de patru (sau cinci) decade. Cu mare umor si ghidusii, facea haz de necaz!", a scris pe facebook Valentina Ene, fiica barbatului accidentat mortal.In acest caz, politistii buzoieni au deschis inca de sambata un dosar penal pentru vatamare corporala din culpa.