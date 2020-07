Aproape 100 de ieseni au fost confirmati cu coronavirus in weekend. Spitalele din oras sunt aproape pline

De sambata, Spitalul de Boli Infectioase din Iasi, care dispune de 205 locuri pentru persoanele diagnistiate cu COVID-19, nu mai are locuri disponibile., a declarat Carmen Dorobat, managerul Spitalului de Boli Infectioase potrivit ziaruldeiasi.ro.Andreea Barna Luca, jurnalist, a fost internata in urma cu aproape trei zile la Spitalul de Boli Infectioase dupa ce a primit diagnosticul COVID-19. Aceasta povesteste intr-o postare pe Facebook ca, pe viitor va purta masca si la birou, pentru ca doar acolo a fost neglijenta. Tot in postarea de pe Facebook, aceasta sustine ca acum cunoaste multi pacienti care au acest virus:Intr-un alt salon si intr-un spital suport Covid de data aceasta, respectiv Spitalul CFR, este internata familia Gherca., a scris Carmen Gherca pe pagina de Facebook.De ieri, pacientii critici sunt directionati catre Spitalul de Neurochirurgie care are un compartiment cu 14 paturi la ATI pentru aceasta patologie.