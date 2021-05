Nou record de persoane imunizate in ultimele 24 de ore. Aproape 120.000 de romani au fost vaccinati in ultima zi.

Dintre romanii imunizati in ultimele 24 de ore, 100.749 au fost vaccinati cu serul produs de Pfizer, 7.540 cu cel fabricat de Moderna, iar 8.309 cu AstraZeneca. Totodata, 2.423 de oameni au fost imunizati cu Johnson&Johnson, potrivit datelor puse la dispozitie de Institutul National de Sanatate Publica prin aplicatia Registrul Electronic National al Vaccinarilor.Conform unui comunicat al CNCAV, 51.938 de persoane au fost vaccinate cu prima doza si 67.083 de persoane cu cea de-a doua.De la inceputul campaniei de vaccinare, in 27 decembrie 2020, au fost administrate 6.638.418 de doze unui numar de 3.886.249 de persoane, dintre care 1.134.080 au primit o doza si 2.752.169 si pe cea de-a doua.In ultimele 24 de ore, au fost inregistrate 66 de reactii adverse - 9 de tip local si 57 de tip general.De la inceputul campaniei de vaccinare s-au inregistrat 15.249 de reactii adverse la vaccinurile Pfizer, Moderna si AstraZeneca - 1.629 de tip local si 13.620 de tip general.CNCAV mentioneaza ca 145 de reactii adverse sunt in curs de investigare.