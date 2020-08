Aproape 17 tone de azotat de amoniu depozitate in conditii improprii au fost confiscate de politisti de la o societate din Blaj. Explozia din Beirut a fost provocata de acelasi tip de substanta

"La data de 06 august 2020, politistii din cadrul Serviciului Arme, Explozivi, Substante Periculoase din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Alba in urma unui control efectuat la un punct de lucru al unei societati comerciale din municipiul Blaj, au depistat intr-o magazie 487 de recipiente care au continut insecticide, clasificate ca foarte toxice, 9 litri si 8,5 kilograme de produse de protectie a plantelor cu termenul de valabilitate expirat.Totodata, o cantitate de 16.950 de kilograme de ingrasaminte chimice, era depozitata in loc neprotejat, in curtea societatii comerciale.In acest caz, cercetarile sunt continuate sub aspectul savarsirii infractiunilor de neluarea masurilor de eliminare totala a substantelor si preparatelor periculoase care au devenit deseuri, nerespectarea obligatiei de depozitare a ingrasamintelor chimice si a produselor de protectie a plantelor, numai ambalate si in locuri protejate si neluarea sau nerespectarea masurilor obligatorii in desfasurarea activitatii de colectare, transport , valorificare si eliminare a deseurilor periculoase.Recipientele, produsele de protectie a plantelor si intreaga cantitate de ingrasaminte chimice au fost indisponibilizare.", se arata in comunicatul transmis de I.P.J. Alba pe 7 august.