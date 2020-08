Aproape 26.000 de tone de azotat de amoniu sunt depozitate in Portul Constanta

CN APMC a transmis joi, printr-un comunicat de presa, ca operatorii care manipuleaza marfuri periculoase in portul Constanta, categorie in care se incadreaza si azotatul de amoniu, au obligatia intocmirii unui plan de masuri de securitate aprobat de ISU privind manipularea, depozitarea si transportul acestor tipuri de marfuri."In prezent, avem in evidentele CN Administratia Porturilor Maritime S.A. Constanta cinci operatori care efectueaza operatiuni de incarcare/descarcare si depozitare temporara a acestui tip de marfa. Acest tip de marfa este stocat in magazii specializate certificate in acest sens de ISU. Astazi, 13 august 2020, sunt stocate 25.952 tone azotat de amoniu in portul Constanta, astfel: 4.908 tone de azotat de amoniu sunt depozitate in magazii certificate la Schenker (Constanta Sud), urmand sa plece in urmatoarele 2 saptamani in tranzit in Ungaria; 17.521 tone de azotat de amoniu sunt depozitate in magazii certificate la Chimpex (in zona de nord a Portului Constanta); 3.523 tone de azotat de amoniu sunt depozitate la Midia International (in zona Midia Portului Constanta)", se arata in comunicat.Sursa citata precizeaza ca de la inceputul anului pana in prezent, s-au operat in portul Constanta 87.292 tone azotat de amoniu la navele maritime si fluviale, o cantitate normala si medie in raport cu cantitatile operate in ultimii 5 ani. Toti operatorii ce au operat acest tip de marfa indeplinesc conditiile de siguranta impuse, conform ISU, a mai transmis CN AMPC.Ultima nava cu azotat de amoniu a fost operata in data de 17 iulie 2020.Azotatul de amoniu este folosit preponderent in industria producerii de ingrasaminte chimice, iar depozitarea se face in conditii speciale ferit de foc, in cantitati limitate in functie de concentratia de azot, culoare de acces intre stive, ferit de materiale incompatibile (combustibili, lubrifianti, pulberi metalice)."CN APM are proceduri de monitorizare si control a operatiunilor cu marfuri periculoase, precum si personal instruit care efectueaza inspectii in terminale, asigurandu-se astfel de respectarea tuturor normelor in vigoare", mai precizeaza comunicatul.