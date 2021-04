Aproape 3 milioane de romani au primit cel putin o doza de vaccin pana la aceasta ora. Care sunt ultimele cifre

In total, 87.377 de persoane au fost vaccinate in ultimele 24 de ore. Cei mai multi romani au fost imunizati cu serul Pfizer BioNTech - 66.716. Dintre acestia, 52.244 au fost vaccinate cu prima doza, iar 14.472 cu a doua doza. Totodata, au fost administrate 10.622 de doze din serul produs de Moderna. 6.457 de persoane au fost vaccinate cu prima doza, iar 4.165 cu a doua doza.Nu in ultimul rand, numarul de doze administrate impotriva COVID-19 cu vaccinul AstraZeneca (in ultimele 24 de ore) a fost de 10.039. Dintre acestea, 837 de persoane au fost vaccinate cu prima doza, iar 9.202 cu a doua doza.Potrivit sursei citate, numarul de reactii adverse inregistrate la nivelul centrelor de vaccinare: 139, dintre care 84 de reactii la vaccinul Pfizer, 38 reactii adverse la vaccinul Moderna si 17 reactii adverse la vaccinul AstraZeneca.Pana la aceasta ora, pe teritoriul Romaniei au fost imunizati 2.860.598 de persoane cu cel putin o doza din cele trei vaccinuri aprobate de EMA. Dintre cei imunizati, 1.146.176 dau primit o singura doza, iar 1.714.422 au primit ambele doze.