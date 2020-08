Aproape 300.000 de euro stransi de mamele dintr-o asociatie in 6 zile, pentru Spitalul din Moreni. Medic: "Cand am aflat ca urmeaza sa fim finantati, m-a busit plansul"

Copiii care ajungeau in sectie, inainte sa fie renovata, se loveau de pereti scorojiti, saltele rupte si imbacsite, mobilier vechi de zeci de ani, chiuvete si toalete distruse. Astfel, medicul Felix Georgescu a cerut ajutorul comunitatii "La primul bebe", potrivit StirileProTV "Cand a venit Atena cu echipa ei la noi in spital si ne-a dat vestea ca urmeaza sa fim finantati, pur si simplu m-a busit plansul. Nu prea e barbatesc, dar, acum, ce pot sa spun. Ma bucur de ce am realizat impreuna", a declarat medicul, conform sursei citate.In momentul actual, sectia beneficiaza de 13 saloane, 13 bai, cabinete de consultatii, o sala de mese si un spatiu in care copiii se pot juca."Eu astazi am plans cand am intrat in spital. Si acum plang. Mi se pare extraordinar, mai ales ca intr-unul dintre saloane am gasit o bebelusa mica care a venit la geam si ne-a ras in cel mai frumos mod. Asta ne da noua speranta ca oricat de mica e schimbarea, merita tot efortul nostru", a declarat Atena Boca, fondatoarea asociatiei.