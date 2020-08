Aproape 34.000 de candidati inscrisi la admiterea la studii de licenta la Universitatea din Bucuresti. Este cel mai mare numar din ultimii patru ani

"(...) In cadrul admiterii la studii de licenta, sesiunea de vara 2020, cele 19 facultati ale Universitatii din Bucuresti au inregistrat un numar de aproape 34.000 de candidati, cel mai mare numar de inscrieri din ultimii patru ani. Astfel, daca in 2017 Universitatea din Bucuresti a inregistrat peste 20.800 de inscrieri la programele de studii universitare de licenta, in 2018 datele generale au aratat un numar de aproape 21.500 de candidaturi pentru facultatile UniBuc. In 2019, la Universitatea din Bucuresti s-a inregistrat aproape 22.000 de inscrieri", se arata intr-un comunicat de presa transmis, marti, de reprezentantii Universitatii din Bucuresti.Pentru anul universitar 2020-2021, institutia a scos la concurs, in sesiunea iulie a admiterii la licenta, 4.415 de locuri bugetate. Cu 33.917 de candidaturi depuse de absolventii de bacalaureat, Universitatea din Bucuresti a inregistrat o concurenta de 7.68 candidati inscrisi/loc bugetat.Potrivit sursei citate, cea mai mare concurenta pentru un loc bugetat s-a inregistrat la Facultatea de Matematica si Informatica - cu peste 13 candidati pe loc; Facultatea de Administratie si Afaceri, Facultatea de Jurnalism si Stiintele Comunicarii si Facultatea de Sociologie si Asistenta Sociala - fiecare cu peste 10 candidati pe loc; Facultatea de Litere - peste 9 candidati pe loc; Facultatea de Psihologie si Stiintele Educatiei si Facultatea de Limbi si Literaturi Straine - cu aproape 9 candidati pe loc.In plus, 87 de elevi olimpici au ales UniBuc pentru continuarea studiilor, iar dintre acestia, 39 au optat pentru Facultatea de Matematica si Informatica, 38 pentru Facultatea de Limbi si Literaturi Straine, 5 au optat pentru Facultatea de Fizica, iar alti 3 pentru Facultatea de Geografie."In ceea ce priveste studiile de master, procesul de admitere pentru anumite programe ale facultatilor a fost prelungit si continua pana la jumatatea lunii august a anului 2020. Ca si in anii anteriori, Universitatea din Bucuresti reprezinta prima optiune de studiu si pentru un numar semnificativ de absolventi de licenta. Astfel, o concurenta semnificativa pentru programele de master s-a inregistrat la Facultatea de Administratie si Afaceri si Facultatea de Psihologie si Stiintele Educatiei - cu peste 3 candidati pe loc, dar si la Facultatea de Matematica si Informatica - cu peste 2 candidati pe loc", se arata in comunicat.Totodata, patru facultati ale UB organizeaza sesiune de admitere la master doar in luna septembrie, fiind vorba de Facultatea de Biologie, Facultatea de Drept, Facultatea de Geologie si Geofizica, precum si de Facultatea de Teologie Ortodoxa "Justinian Patriarhul".Avand in vedere situatia actuala generata de evolutia COVID-19, admiterea la programele de studii ale celor 19 facultati ale UB a fost adaptata. Majoritatea facultatilor au oferit viitorilor studenti si masteranzi un proces online de inscriere si de admitere.De asemenea, ca si in anii precedenti, Universitatea din Bucuresti a pus la dispozitia candidatilor platforma online www.po.unibuc.ro unde acestia au putut achita taxa de inscriere pentru concursul de admitere 2020.Conform aceleiasi surse, candidatii care au ales sa se inscrie online la concursul de admitere la una dintre cele 19 facultati ale Universitatii din Bucuresti au beneficiat de o reducere de 25% din taxa de inscriere.Pentru candidatii care au optat pentru inscrierea la sediile facultatilor, UB a oferit cazare gratuita in perioada admiterii, in limita locurilor disponibile, pentru trei nopti.Universitatea din Bucuresti ofera 93 de programe de licenta, 208 programe de masterat, 21 de programe de doctorat, dar si numeroase programe de reconversie profesionala si de perfectionare.Candidatii interesati sa urmeze programe de licenta, de master, dar si de doctorat in cadrul Universitatii din Bucuresti sunt asteptati la sesiunea din luna septembrie a admiterii din acest an.