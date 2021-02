Aproape 40.000 de romani au fost imunizati in ultimele 24 de ore

Dintre acestea, 464 de persoane au primit prima doza de vaccin Pfizer, iar 34.669 - rapelul, in timp ce 3.321 de persoane au fost imunizate cu prima doza de vaccin Moderna.CITESTE SI: Ministerul Sanatatii, recomandari inainte si dupa vaccinare: "Evitati consumul de bauturi alcoolice timp de doua saptamani de la vaccinare" Pana in prezent, conform CNCAV, au fost administrate 961.652 de doze de vaccin Pfizer (incepand cu 27 decembrie 2020) si 47.769 de doze de vaccin Moderna (vaccinul Moderna se administreaza din 4 februarie 2021), fiind vorba in total despre 1.009.421 de doze de vaccin anti-COVID.In ultimele 24 de ore, au fost inregistrate 113 de reactii adverse de tip general.De la inceputul imunizarii, s-au inregistrat 2.635 de reactii adverse la vaccinul Pfizer si 50 la Moderna.