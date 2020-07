Aproape 5.000 de tratamente stomatologice gratuite pentru elevi si studenti efectuate in ultimele trei saptamani

In Sectorul 1 este deschis cabinetul scolar de la Liceul Teoretic "Nicolae Iorga", tel: 0752.154.701;In Sectorul 2 - de la Colegiul National "Cantemir Voda", tel: 0752.263.601; in Sectorul 3 - de la Scoala Gimnaziala nr. 20, tel: 0751.191.901;In Sectorul 4 - de la Scoala Gimnaziala nr. 79, tel: 0754.206.301;In Sectorul 5 - de la Colegiul Tehnic "Dumitru Motoc", tel: 0753.123.901;In Sectorul 6 - de la Scoala Gimnaziala nr. 174, tel: 0753.157.701;in Cabinetul universitar la Universitatea Politehnica Bucuresti, Complex Regie, telefon call center 0374.887.887 (tasta 2).Programul de functionare al celor sase cabinete stomatologice este 8,00 - 15,00, in zilele de luni, miercuri si vineri si 11,00 - 18,00, in zilele de marti si joi. Vizita la cabinet se face pe baza de programare prealabila."Cabinetele sunt ultra-moderne, dotate cu aparatura de ultima generatie. Cadrele medicale sunt foarte bine pregatite si stiu cum sa-i abordeze pe copii, astfel incat sa nu le fie teama. Ne bucuram sa constatam ca tot mai multi parinti vin cu incredere cu copiii la cabinetele stomatologice scolare, deschise pe perioada vacantei de vara in Bucuresti.Pe 1 iulie am reusit sa redeschidem cate un cabinet stomatologic scolar in fiecare sector din Bucuresti, dar si centrul stomatologic din Regie pentru studenti, tocmai pentru ca tinerii si elevii sa beneficieze de consultatii si tratamente stomatologice gratuite pe perioada vacantei de vara", a scris Firea.Ea a adaugat ca la call-center-ul deschis pentru programari s-au primit aproximativ 640 de apeluri in perioada 1 - 16 iulie, in urma carora au fost programati 526 de copii si studenti si au fost realizate aproximativ 3.200 de tratamente."Preventia este foarte importanta in ceea ce priveste sanatatea copiilor dumneavoastra. Tocmai de aceea, Primaria Capitalei, prin ASSMB, a reusit, in urma investitiilor masive din ultimii ani, sa doteze cabinetele stomatologice cu aparatura si instrumentar de ultima generatie", a afirmat Firea.