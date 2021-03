Aproape 650 de noi infectari la Bucuresti, in ultimele 24 de ore. Satu Mare si Suceava au avut doar cate un caz

Bucurestiul are in continuare cele mai multe cazuri nou de COVID-19. In ultimele 24 de ore au fost raportate 643 de noi infetari. Judetele Timis (232 de cazuri) si Cluj (103) sunt urmatoarele in aceasta privinta.CITESTE SI: CORONAVIRUS Romania. 2.280 de cazuri noi si 63 de decese, in 24 de ore. La ATI sunt internati 1.098 de pacienti La polul opus se afla judetele Suceava si Satu Mare. In cele doua judetea fost inregistrat doar cate un caz.Pana luni, 8 martie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 830.563 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID - 19). 761.631 de pacienti au fost declarati vindecati. De notat si ca in ultimele 24 de ore au fost efectuate 7.207 teste RT-PCR (5.414 in baza definitiei de caz si a protocolului medical si 1.793 la cerere) si 3.233 de teste rapide antigenice.