Aproape 800 de persoane au avut nevoie de asistenta pe plaja in luna iulie. Cele mai multe cazuri, in Eforie Nord si Costinesti

Potrivit unui comunicat al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Dobrogea, in prima luna de la operationalizarea punctelor de prim ajutor pe litoral, pompierii au desfasurat misiuni in urma carora 769 de persoane, aflate in dificultate, au fost asistate medical. Cele mai multe cazuri au fost inregistrate pe plaja, in statiunea Eforie Nord, unde au fost asistate medical 118 persoane, urmata de statiunile Costinesti - 103 persoane, Jupiter - 63 persoane, Mamaia - 49 persoane, Vama Veche - 43 persoane, Corbu - 13 cazuri.Totodata, echipajele de pe ambulantele SMURD care deservesc cele opt puncte de prim ajutor (in statiunile Corbu, Mamaia Nord/Navodari, Mamaia, Eforie Nord, Techirghiol, Costinesti, Jupiter si Vama Veche) au asistat medical 388 persoane, dintre care 313 au necesitat transportul la spital."Salvatorii care incadreaza senilatele existente pe litoral au desfasurat 39 de misiuni destinate transportului persoanelor cu diferite afectiuni medicale in punctele de prim - ajutor existente pe plaje sau la ambulante, in vederea preluarii si transportarii acestora catre unitatile spitalicesti, pentru investigatii suplimentare. De asemenea, de la inceputul anului pana in prezent, 21 persoane au fost salvate de la inec din mare si 3 persoane din lacuri", se arata in comunicat.Peste 300 de pompieri sunt la datorie, zilnic, in statiunile de pe litoral.Totodata, pe raza intregului judet, in luna iulie, pompierii constanteni au fost solicitati sa actioneze la 106 incendii, 7 solicitari asistenta persoane descarcerate si 82 alte interventii constand in 23 deblocari de usi, 6 asigurari masuri PSI, precum si 53 solicitari de asistenta medicala la accidente rutiere Masurile dispuse la nivelul Inspectoratului General pentru Situatii de Urgenta sunt menite sa asigure gestionarea eficienta a diverselor tipuri de risc si vizeaza acoperirea palierelor preventiv si de interventie , prin suplimentarea personalului si tehnicii existente la nivelul judetului Constanta, cu efective si mijloace specifice (ambarcatiuni, ambulante SMURD, autospeciale de stingere a incendiilor, senilate, motociclete SMURD).Pentru cresterea gradului de siguranta a constantenilor si a celor care aleg sa-si petreaca vacanta pe litoral, in zonele intens circulate din judetul Constanta, au fost operationalizate 24 puncte de lucru temporare. Astfel 11 sunt puncte de stingere a incendiilor, incadrate fiecare cu o autospeciala de stingere cu apa si spuma, in localitatile Cogealac, Crucea, Adamclisi, Baneasa, Valea Dacilor si Mihail Kogalniceanu/Raja Ovidiu, precum si in statiunile Mamaia, Techirghiol, Costinesti si Vama Veche si Eforie Nord; opt sunt puncte de prim ajutor, dotate cu corturi, ambulante, senilate si motociclete SMURD, in statiunile Corbu, Mamaia Nord/Navodari, Mamaia, Eforie Nord, Techirghiol, Costinesti, Jupiter si Vama Veche; cinci sunt puncte de salvare acvatica, incadrate fiecare cu o ambarcatiune, in zonele: Portul Turistic Tomis, Portul Belona, Portul turistic Mangalia, Lacul Siutghiol si Lacul Techirghiol.De asemenea, in fiecare weekend, in perioada sezonului estival, mai multe echipaje de pompieri asigura interventiile in situatii de urgenta (inclusiv cele medicale) pe tronsoane prestabilite ale autostrazilor A2 si A4, cu personal si tehnica din judetele Calarasi, Constanta, Ialomita si Bucuresti-Ilfov.