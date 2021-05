Apropiat al lui Teodosie, despre jurnalista Emilia Sercan: "Este o duduie care a facut un turbion cu tezele de doctorat plagiate"

Sub acoperirea unui simpozion international cu numele "Tomisul, izvor cultural si spiritual in promovarea identitatii romanesti in tara si peste hotare" si lansarea a 100 de volume din colectia intitulata "Monumenta Romaniae Historica", Arhiepiscpia Tomisului a convocat presa miercuri, 26 mai.In realitate, intalnirea cu presa a fost un prilej pentru subordonatii lui Teodosie de a trimite "sageti" catre Patriarhie, scrie Dobrogealive.ro La eveniment , profesorul de istorie Constantin Barbu, membru intr-o academie infiintata de IPS Teodosie (Academia Tomitana), a lansat o serie de acuzatii grave la adresa patriarhului Daniel."Patriarhia nu a reactivat mitropolia pentru ca nu are documente, asa mi-a spus IPS Teodosie. Daca nu stii, taci!", a inceput seria atacurilor profesorul Barbu."Raspunsul (raspunsul Patriarhiei prin care lui Teodosie i se refuza ridicarea la rang de mitropolie a arhiepiscopiei - n.red) este facut de doi amatori, in graba, nu poti sa sari de la Dumnezeu la contabilitate sau sa-l intrebi pe arhiepiscopul Tomisului nu stiu ce note s-au dat la doctorate fiindca, dupa aceea vine o intrebare: patriarhul Romaniei si-a scris singur cartea despre Brancusi? Nu. Va spun eu ca nu. Uitati-va la partea a doua, stilistic stiu si cine i-a scris-o. Nu conteaza, e un amanunt", mai spune Constantin Barbu.Istoricul i-a indemnat pe jurnalisti sa mearga sa-l intrebe persoanal.Nici jurnalista Emilia Sercan, care a scris zilele trecute ca sunt mai multe teze de doctorat sustinute la Scoala de Doctorala de Teologie din Constanta invalidate de CNATDCU, nu a scapat."Este o duduie Sercan, cred ca Emilia Sercan o cheama, care a facut un turbion cu tezele de doctorat plagiate. Aceasta domnisoara nu si-a scris teza de licenta la Sibiu. Eu sunt si profesor de meserie, nu mai predau de mult timp pentru ca nu am mai vrut sa predau ca sa nu devin didactic.In Romania sunt sute de mii de licente si teze de doctorate plagiate. Deci, nu incepi sa vorbesti de Universitatea Ovidius ca sunt 3 teze, a doua zi 9, apoi 15 si pe toate le pui in sarcina arhiepiscopului fiindca, din ce stiu, cand iti dai doctoratul semnezi o hartiuta ca nu este plagiata. Deci, nu raspunde indrumatorul de doctorat", a mai spus Constantin Barbu.