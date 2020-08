Aproximativ opt tone de materiale medicale, donatia Romaniei catre statul libanez, au ajuns la Beirut

"Aproximativ 8 tone de materiale medicale, donatia Romaniei catre statul libanez au ajuns la destinatie. Cei doi reprezentanti ai Inspectoratului General pentru Situatii de Urgenta, care au insotit transportul umanitar in vederea asigurarii transferului ajutoarelor medicale autoritatilor responsabile, au fost intampinati de Ambasadorul Romaniei la Beirut, domnul Victor Mircea si de reprezentantii ambasadei, la aeroportul din Liban", a anuntat DSU intr-o postare pe Facebook Conform sursei citate, donatiile, constand in medicamente si materiale sanitare, au fost preluate de Fortele Armate Libaneze si vor fi distribuite spitalelor care ingrijesc persoanele ranite in explozia produsa in capitala libaneza pe 4 august.Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu , a participat sambata, alaturi de seful DSU, Raed Arafat , la decolarea aeronavelor cu ajutor medical de la Baza 90 Transport Aerian.Premierul Ludovic Orban a semnat, vineri, decizia privind folosirea cantitatii de 2.000 de flacoane de ceftriaxone din rezerva de mobilizare ca ajutor umanitar extern de urgenta pentru inlaturarea urmarilor dezastrului provocat de explozia din capitala Libanului.Romania s-a numarat printre statele care au primit cerere de acordare a asistentei internationale din partea guvernului libanez, prin activarea Mecanismului European de Protectie Civila.