Arad: 20 de migranti din Siria, Irak si Algeria, depistati la frontiera cand incercau sa treaca ilegal in Ungaria

La Punctul de Trecere a Frontierei (PTF) Nadlac II s-a prezentat, pentru efectuarea formalitatilor de iesire din tara, un turc de 51 de ani, conducand un camion in care transporta, conform documentelor, marfuri diverse in Polonia."In urma analizei de risc specifice, politistii de frontiera au procedat la efectuarea controlului amanuntit al mijlocului de transport . Astfel, in interiorul compartimentului marfa au fost descoperite ascunse, printre marfa transportata, opt persoane de sex masculin", se precizeaza intr-un comunicat de presa transmis, vineri, de Politia de Frontiera Arad.Cei opt barbati sunt din Siria si au intre 17 si 25 ani. Ei au declarat ca intentionau sa ajunga in state din vestul Europei.In apropiere de PTF Varsand, politistii de frontiera au oprit pentru control un microbuz condus de un roman de 22 de ani. In urma verificarii autoutilitarei, in interiorul compartimentului de marfa au fost descoperiti zece cetateni straini, dintre care cinci barbati si cinci copii. Noua dintre ei sunt din Siria si unul din Irak, adultii avand varste cuprinse intre 18 si 37 ani, iar minorii intre 14 si 17 ani. Acestia se indreptau spre frontiera cu Ungaria, intentionand sa treaca ilegal in tara vecina.In apropiere de PTF Nadlac I, a fost oprit pentru control un autoturism care circula in regim taxi, in care se aflau ca pasageri doi tineri din Algeria, de 20 si 22 de ani. Acestia ar fi intentionat sa treaca frontiera pe jos, prin camp.In toate cazurile, strainii ar putea fi cercetati pentru tentativa de trecere ilegala a frontierei de stat, iar soferii, pentru trafic de migranti.