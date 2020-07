Arad: Focare de COVID-19 in localitatile Sambateni si Seleus

Presedintele Consiliului Judetean (CJ) Arad, Iustin Cionca, a declarat, miercuri, intr-o conferinta de presa sustinuta alaturi de responsabilii sistemului sanitar, ca in prezent sunt in evolutie 125 de cazuri de COVID-19 in judet, dar numai 56 de bolnavi sunt internati, pentru ca restul a refuzat asistenta medicala si sunt acasa."Diferenta destul de mare sunt acasa, iar asta ne ingrijoreaza, pentru ca trebuie sa intelegem cu totii ca raspandirea virusului este extrem de dificil de prevenit in conditiile in care unii dintre bolnavi nu respecta masura carantinarii sau izolarea fata de ceilalti. Din informatiile primite de la Directia de Sanatate Publica, unii sunt intalniti pe strada", a spus Cionca.Presedintele CJ Arad a spus ca cele mai multe cazuri de imbolnavire sunt in Sambateni si Seleus."Avem 40 de bolnavi la Sambateni, de unde virusul a ajuns si in alte localitati, cum ar fi Covasant, Santana sau Lipova. Un alt focar la aceasta ora este comuna Seleus, unde avem deja 24 de cazuri. Aici este o situatie si mai deosebita, pentru ca toata conducerea Primariei este afectata, au fost testati pozitiv domnul primar (Cristian Branc - n.r.) dar si viceprimarul (Viorel Mila - n.r.), un medic de familie din comuna si mai multi angajati din primarie. La ora aceasta avem bolnavi de COVID-19 in 24 de comune si orase din judet", a spus Cionca.In cazul Primariei Seleus, dintre cei 22 de angajati, opt sunt confirmati infectati, iar atributiile primarului, care este internat in spital, au fost preluate temporar de catre secretarul comunei. Programul cu publicul al Primariei a fost redus, se desfasoara intre 08,30 si 11,30, iar persoanele nu sunt primite in cladire, ci lasa cererile sau documentele la poarta, politistului local.Cu privire la cele doua focare, seful Directiei de Sanatate Publica Arad, Horea Timis, a declarat ca dupa "o crestere exponentiala" a numarului de infectati, "s-a intrat intr-o faza de platou"."In continuare suntem prezenti acolo si facem teste si anchete epidemiologice. Focarul de la Sambateni, intr-o saptamana sau doua va fi eradicat, daca ne mentinem la faza de platou. Daca vor fi din nou cresteri, ne gandim la masuri mai drastice. La Seleus, cu siguranta vom mai depista alti pozitivi, pana saptamana viitoare. Urmarim daca intram in crestere exponentiala, dar evitam masurile drastice", a spus Horea Timis.Seful DSP a spus ca se va recurge la carantinarea unor localitati doar daca vor aparea "cresteri exponentiale" privind numarul de infectati.Coordonatorul Grupului de sprijin pentru Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Arad, Gheorghe Domsa, a spus ca numarul de cazuri din judet a crescut foarte mult in ultimele zile pentru ca nu mai sunt respectate regulile de protectie, cum ar fi purtatul mastii, si regulile de distantare fizica. El a spus ca la Sambateni si Seleus inclusiv medicii de familie sunt diagnosticati pozitiv, iar un alt medic de familie, din municipiul Arad, este bolnav.Autoritatile au anuntat ca au redeschis sectii ale SCJU dedicate acestei boli care fusesera inchise anterior, dupa ce a scazut mult numarul de cazuri. In prezent, exista 202 paturi alocate pentru pacientii infectati cu noul coronavirus sau suspectati de imbolnavire.In judetul Arad, dupa o pauza de cateva saptamani in care nu au mai fost inregistrate cazuri noi de COVID-19 si s-a ajuns in situatia ca nicio persoana sa nu mai fie spitalizata, iar autoritatile au declarat judetul "liber de COVID-19", in ultimele zece zile au aparut zeci de cazuri noi. De la inceputul pandemiei, in judet au fost confirmate infectate 836 de persoane, din care 35 in ultimele 24 de ore. Un numar de 79 de pacienti spitalizati au decedat in toata aceasta perioada.