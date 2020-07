Arad: Un alt judet in care autoritatile au decis sa impuna purtarea mastii in spatiile deschise. Masura intra in vigoare de la 1 august

Masurile au fost anuntate de Prefectura Arad si majoritatea intra in vigoare de la 1 august.Astfel, cea mai importanta decizie este instituirea obligativitatii purtarii mastii de protectie de catre toate persoanele, incepand cu varsta de 5 ani, in pietele agroalimentare, permanente sau temporare, inchise sau deschise, precum si in spatiile de tipul targurilor de animale sau de produse traditionale, balciuri, oboare, piete/targuri saptamanale etc., in incinta aeroportului, statiilor CFR , autogarilor, in statiile mijloacelor de transport in comun, pe toata perioada starii de alerta.De asemenea, purtarea mastii va fi obligatorie la toate evenimentele unde exista aglomerari de persoane, desfasurate atat in interior, cat si in exterior.Decizia CJSU da posibilitatea comitetelor locale pentru situatii de urgenta sa stabileasca, prin hotarari proprii adoptate pana in 3 august, zonele intens circulate, de pe raza fiecarei localitati, unde va fi instituita obligativitatea purtarii mastii de protectie.CJSU a mai decis ca institutiile publice sa adopte un program de lucru si moduri de desfasurare a activitatilor astfel incat sa fie respectata distantarea fizica a persoanelor si limitarea accesului publicului in cladiri.Administratorii pietelor si comerciantii vor trebui sa monitorizeze permanent spatiile comerciale, pentru a se asigura ca vanzatorii si cumparatorii respecta masurile de preventie.Totodata, companiile mari sau operatorii economici din zonele industriale vor avea obligatia, pe langa asigurarea triajului epidemiologic si verificarea respectarii purtarii mastii de catre angajati, sa verifice daca masurile de prevenire a raspandirii virusului SARS-CoV-2 sunt respectate si in autobuzele sau microbuzele care ii transporta pe lucratori la locul de munca sau acasa. In situatia in care se constata ca operatorii economici care asigura transportul nu respecta masurile de prevenire a transmiterii virusului, angajatorii au obligatia de a sesiza autoritatile.