Arafat: "Cei care au de criticat, daca pot sa propuna solutii mai bune, sa le propuna". Seful DSU recomanda romanilor sa nu-si cumpere concedii in strainatate la iarna

In ceea ce priveste programarea concediilor de final de an, Arafat i-a sfatuit pe cei care intentionau sa plece din tara sa nu isi faca planuri."Cu cat creste numarul cazurilor si impactul asupra sistemului sanitar, cu atat masurile care trebuie luate trebuie sa fie unele mai restrictive, mai serioase. Noi incercam sa nu ajungem la o inchidere totala. Totul depune de modul in care actionam impreuna sa prevenim mai departe cresterea. La acest moment, cifrele mai ales care apar miercuri, joi, vineri, sunt mai mari decat ce a aparut saptamana trecuta, sunt mai mari decat ce a aparut cu o saptamana inainte. Este o crestere semnificativa si trebuie sa atrag atentia populatiei sa nu mai dea crezare tuturor celor care incearca sa puna un semn de intrebare asupra masurilor", a declarat Raed Arafat miercuri seara, intr-o interventie la TVR.El a precizat ca masurile adoptate in Romania sunt comparabile cu cele luate in alte state si ii invita pe cei care au propuneri privind gestionarea situatiei sanitare sa le trimita autoritatilor."Singurul mod prin care putem sa trecem prin asta este sa lucram impreuna. Cei care au de criticat, daca pot sa vina cu solutii mai bune, e foarte bine, sa le propuna! Daca nu pot sa vina cu solutii mai bune, atunci sa accepte solutiile care sunt date, iar indemnarea populatiei la nerespectarea regulilor inseamna indemnarea populatiei la a deveni, cel putin unii dintre ei, victimele infectiei si poate unele rude ale lor sau chiar ei victime in sensul sa-si piarda viata. (...) Cine are propuneri mai bune, mai consistente, sa le propuna sa le trimita si putem sa le analizam", a mai afirmat secretarul de stat din MAI.In ceea ce priveste eventualele planuri pentru vacanta de iarna, oficialul MAI a mentionat, raspunzand unei intrebari, ca nu i-ar sfatui pe romani sa isi cumpere concedii in strainatate din cauza lipsei de predictibilitate la nivel mondial."Va spun foarte direct si sincer: hai sa ne uitam care e situatia, nimeni nu stie ce va fi intr-o luna, doua, trei. Nimeni. Deci riscul este sa-ti iei bilet, sa platesti banii si in final sa nu ajungi acolo, cine doreste sa faca ceva mai bine ramane in tara si organizeaza in tara, sa putem ce putem organiza, dar riscul de a face planuri cu plecat in alte tari este unul semnificativ, fiecare face cum crede, dar trebuie sa inteleaga ca exista si riscul ca tara respectiva sa impuna restrictii, nu neaparat Romania, si sa nu poata sa ajunga. Asta realitatea situatiei in care ne aflam in acest moment", a adaugat Raed Arafat.