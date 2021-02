Arafat neaga ca ar fi fost incendiu la "Marius Nasta". "Nu sunt probleme, nu era foc"

Raed Arafat a intrat in direct la Antena 3 si a dat asigurari ca nu ar fi vorba de un incendiu. "Nu era foc, probabil era ceva la exterior. Nu sunt probleme", a spus Arafat.CITESTE SI: Incendiu la Institutul Marius Nasta. Se intervine cu numeroase echipaje de salvare Desi a negat existenta unui incendiu, seful DSU a spus ca pacientii vor fi mutati. "Era anuntat un incendiu la TIR-ul de terapie intensiva, insa la sosirea echipelor nu era foc cu flacara. In interiorul TIR-ului nu era fum si nici flacara. Probabil ceva la exteriorul TIR-ului a fost. Echipele sunt acolo, nu sunt probleme. Probabil, pacientii vor fi relocati pana se verifica complet situatia. Nu sunt probleme la acest moment", a adaugat Arafat, fara sa explice motivul pentru care s-ar recurge la asta, daca intr-adevar nu ar fi avut loc niciun incendiu.In pofida declaratiilor lui Raed Arafat, zeci de echipaje de salvare sunt mobilizate in zona Institutului Marius Nasta, din Capitala, dupa ce a fost sesizat fum iesind din unitatea ATI aflata in curte. Un ventilator a luat foc.Potrivit Digi24.ro, cei 7 pacienti aflati in unitatea respectiva ar putea fi relocati la alte spitale . Sase dintre pacienti erau intubati.Potrivit ISU Bucuresti, fumul se degaja "de la un ventilator exterior al unitatii mobile ATI de la Spitalul Marius Nasta".