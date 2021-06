Raed Arafat: "In cazul nuntilor si botezurilor nu este permisa cumularea numarului de invitati de la interior si exterior"

Precizarile au fost facute in contextul in care Guvernul a aprobat miercuri prelungirea starii de alerta, cu inca 30 de zile, incepand din data de 12 iunie. S-a stabilit extinderea numarului de persoane care pot sa participe la evenimente private, nunti, botezuri, la maxim 200 de persoane in interior, cu asigurarea unei suprafete de 2 mp pentru fiecare. Conditia este ca participantii sa fie vaccinati, testati sau sa fi trecut prin boala, a precizat Arafat."Ei au cerut sa facem o modificare pentru interior, in sensul in care sa poata sa foloseasca salile de nunti care exista, pentru ca multa lume acolo a rezervat. Acum, in exterior, intr-adevar este 70 (de persoane, n.r.) dar banuiesc - si o sa discut cu colegii - ca se aplica ceea ce este in interior si pentru exterior. Dar in niciun caz nu este si, si. Unii au interpretat ca daca noi spunem: in exterior atatia si in interior atatia, atunci facem o nunta cu numar dublu, adica 400, si punem afara 200 si inauntru 200", a spus secretarul de stat. Raed Arafat a mentionat ca in perioada restrictiilor autoritatile au constatat ca au existat nunti cu sute de participanti, reamintind cazul din Bihor in care o mireasa infectata cu SARS-CoV-2 a intrat in contact cu toti invitatii.Pe de alta parte, secretarul de stat a declarat ca nu este oportuna compararea conditiilor in care se desfasoara nuntile cu situatia din cluburi."La fiecare situatie pe care o luam, toata lumea vine si se compara cu ea. Nu poti compara miscarea din cluburi si ce se intampla in cluburi cu ce se intampla intr-o nunta organizata, stabilita, pregatita de ceva timp, unde oamenii sunt informati, pregatiti. E o diferenta. Nu putem compara o nunta cu discoteca. Si chiar daca nu sunt, sa spunem, diferente, nu poti sa dai drumul la tot deodata. Faci treptat si faci o selectie, la ce dau drumul prima data, a doua oara, pe fiecare etapa. Altfel, pe aceasta logica comparativa poate sa vina cineva si sa spuna: 'Gata, dati drumul la totul!'. Dar asta inseamna ca ai creat o mobilitate si un contact mult mai mare", a spus Raed Arafat