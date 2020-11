Raed Arafat: In afara de medicul ranit, nu exista alti pacienti care sa necesite transfer in Belgia

"Nu avem alti pacienti care sa necesite transfer in Belgia din cauza incendiului. Ce avem acum sunt pacientii cu SARS-CoV-2, ca si alti pacienti din tara, care au fost transferati la terapie intensiva la Letcani", a declarat Arafat la finalul sedintei de urgenta de la MAI.Intrebat daca mai exista medici raniti in incendiu , in afara celui care urmeaza sa fie transferat in Belgia, Raed Arafat a raspuns ca acela este singurul."Un singur medic este, cel care a fost adus aici. Exista, daca nu ma insel, o asistenta medicala sau poate doua care sunt cu arsuri, dar cu suprafata mica, care nu necesita transfer, la membrele inferioare. Ele vor fi ingrijite in conditii bune acolo unde sunt", a precizat Arafat.Citeste si: Premierul si sefii MAI sugereaza ca incendiul de la Neamt a fost cauzat de recentele lucrari de extindere a sectiei ATI a spitalului