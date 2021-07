Mii de arbori smulsi din pamant de un ciclon in Poiana Micului. 14 hectare de padure au fost distruse

Silvicultorii au estimat pagubele la 4.500 de cubi de masa lemnoasa, fiind afectate si cateva parcele din imprejurimi, potrivit monitorulsv.ro Doboraturile de vant s-au inregistrat in cadrul ocolului Silvic Gura Humorului , la unitatea de productie 4 - Poiana Micului. Toate elementele indica formarea unui ciclon care a distrus 14 hectare de padure in masa - aproximativ 3.500 de mc de masa lemnoasa, plus alti 1.000 de metri cubi dispersati in alte parcele. Am delimitat perimetrele afectate si se fac demersurile legale pentru punerea in valoare, conform regulamentului de vanzare a masei lemnoase", a declarat Bogdan Horia, seful Biroului Fond Forestier din cadrul Directiei Silvice Suceava, pentru sursa citata.Evenimentul a fost produs in urma cu o saptamana, iar acest tip de dezastru natural nu este tipic zonei mentionate. E un ocol la care nu apar doboraturi de vant in mod normal, asa cum este in zonele de munte, unde sunt destul de frecvente. E un fenomen atipic ce s-a intamplat la Poiana Micului, un ciclon. Nu ma asteptam niciodata sa fie doboraturi de vant masive aici, fiind o padure de amestec, foarte stabila. Doar un vant extrem de puternic a reusit asa ceva - o parte sunt smulsi, doborati, dar cei mai multi arbori sunt rupti chiar si la un metru deasupra pamantului", a mai spus Bogdan Horia.