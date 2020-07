Argentina a inregistrat un numar record de 113 decese in 24 de ore cauzate de coronavirus

Aceasta cifra record survine in contextul in care tara sud-americana a ridicat unele dintre restrictiile decise in cadrul carantinei obligatorii de doua saptamani impuse in capitala si la periferia acesteia, unde sunt concentrate 90% dintre cazurile de contaminare.Circa 14 milioane dintre cei 44 de milioane de argentinieni traiesc in marele oras Buenos Aires, unde au fost impuse restrictii stricte in perioada 1-17 iulie.In pofida cresterii numarului de cazuri, autoritatile au mentinut totusi ridicarea unor restrictii, in special ca urmare a necesitatii relansarii economiei, grav afectata de doi ani de recesiune.