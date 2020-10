Arges: Amenzi de 60.000 de lei pentru 20 de persoane care participau la 'Focul lui Sumedru', manifestarea traditionala de Sf. Dimitrie

"Politistii din cadrul Sectiei de Politie Rurala Rucar au depistat 20 de persoane, cu varste cuprinse intre 16 si 46 de ani, din comuna Dragoslavele, care nu au respectat prevederile Hotararii CJSU nr. 48/19.10.2020, prin care se interzice organizarea si desfasurarea in spatii deschise a oricarui eveniment de tipul 'Focul lui Sumedru', organizand si participand, in spatiul public, la o astfel de activitate", se precizeaza intr-un comunicat transmis marti de Inspectoratul de Politie Judetean Arges.Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta Arges a decis, pe 19 octombrie, interzicerea organizarii unor evenimente traditionale care ar implica prezenta unui numar mare de persoane, pentru a limita raspandirea noului coronavirus."Incepand cu data de 20 octombrie, pe raza administrativ-teritoriala a judetului Arges se interzice organizarea si desfasurarea in spatii deschise a oricarui eveniment si/sau activitate traditionala de tipul Focul lui Sumedru, Halloween si alte asemenea, care genereaza aglomerari de persoane", a informat atunci Institutia Prefectului Arges."Focul lui Sumedru" este o manifestare traditionala, organizata in special in zona Muscelului cu ocazia sarbatorii Sfantului Dimitrie, ocrotitorul pastorilor.