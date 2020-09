Arges: Directia de Protectia Copilului a demarat verificari in cazul celor doua fetite care manifesta "un comportament sexual explicit", crescute de asistenti maternali

La verificarile periodice, nu au exista suspiciuni cu privire la activitatea celor doua femei. Una dintre ele a ingrijit pana acum noua copii.Directorul DGASPC Arges, Iuliana Matei, a declarat, vineri, pentru News.ro ca cele doua fetite au crescut in case diferite, la doua asistente maternale in localitatea Rucar si doar una dintre femei mai lucreaza ca asistent maternal profesionist in sistemul public de protectie sociala."Noi am facut verificari pe linia noastra de competenta. Unul dintre asistentii maternali este inca in sistemul de asistenti maternali profesionisti. Femeia a fost atestata ca asistent maternal profesionist in anul 2016. Pana in prezent a avut in plasament una dintre fetitele care au mers la adoptie, iar acum are in plasament doi copii, o fetita si un baietel, frati. In urma acestei sesizari legate de cei doi copii care au fost adoptati, evident ca ne-am autosesizat cu privire la existenta acestor doi copii aflati in grija asistentului maternal profesionist si am facut verificari cu privire la cei doi copii aflati acum in grija lui. Am solicitat examinarea medico-legala, care a condus la concluzia ca nu exista nicio leziune, nu sunt semne ale vreunui abuz . Mai mult, deja o echipa a procedat la efectuarea de verificari, cu psiholog pentru a identifica eventuale cazuri de abuz si eventuale semne in comportamentul acestora. Astazi (vineri- r.) pe perioada desfasurarii cercetarilor, ca sa nu fie supusi copiii niciunei traume, am decis ca pe acesti doi copii sa ii preluam si sa ii dam la un alt asistent maternal profesionist", a declarat directoarea DGASPC Arges pentru News.ro.Baietelul are in jur de un an si sapte luni, iar fetita are aproximativ trei ani, ei fiind de cateva luni in grija femeii care a ingrijit-o, anterior, pe una dintre cele doua surori.In ceea ce priveste asistenta maternala care a avut-o in plasament pe a doua sora, femeia a lucrat in sistemul DGASPC ca asistent maternal profesionist din anul 2001 pana in anul 2019. In toata aceasta perioada ea a ingrijit noua copii care, in mare parte au fost adoptati."Nu au fost semnalate, de-a lungul carierei, probleme in activitatea dumneaei sau sa existe suspiciuni de abuz asupra copiilor pe care i-a avut in ingrijire", a precizat directoarea DGASPC Arges.Iuliana Matei a mentionat ca asistentii maternali trebuie sa treaca niste verificari "foarte dure" pentru a intra in sistemul de ingrijire din subordinea autoritatilor, verificari care implica de la evaluari psihologice la referinte din comunitate sau din partea autoritatilor. Dupa ce intra in sistem, fiecare asistent maternal este verificat obligatoriu ca fiecare trei luni, sau ori de cate ori este nevoie."Nu a existat niciodata vreun element care sa duca la aceasta suspiciune de abuz", a declarat Iuliana Matei referindu-se la cele doua asistente maternale.Cele doua fetite au fost adoptate in luna decembrie a anului trecut de o familie din judetul Brasov, care a reclamat ca a remarcat recent faptul ca surorile manifesta un comportament sexual una la adresa celeilalte, comportament pe care copiii par a-l considera unul normal, au declarat surse pentru News.ro.