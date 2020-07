Arges: Fara locuri disponibile la terapie intensiva. O unitate mobila ATI cu 12 paturi va fi instalata la Spitalul Judetean

Presedintele Consiliului Judetean Arges, Dan Manu, a anuntat marti, dupa sedinta Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgenta (CJSU), ca toate locurile de terapie intensiva pentru bolnavii de COVID-19 sunt deja ocupate."Numarul pacientilor in stare critica este alarmant de mare. In acest moment (...) nu mai exista niciun loc in terapie intensiva. Asteptam Terapia Intensiva Mobila care va sosi la Pitesti in cursul zilei de astazi. Posibilitatile de internare a pacientilor simptomatici si critici sunt, in acest moment, limitate", a declarat Manu, care este si vicepresedinte al CJSU Arges.Potrivit unui comunicat al PNL Arges, pentru aducerea laboratorului mobil ATI, ultimul disponibil din cele patru existente tara, au facut demersuri prefectul Emilian Soare si liderul liberalilor argeseni, Adrian Miutescu."Principala noastra grija este sa asiguram un bun management al institutiilor implicate in combaterea COVID-19, sa adoptam masuri care au rol protejarea populatiei si sa ne implicam in dezvoltarea sistemului medical judetean. Toate aceste directii sunt prioritati pentru care depunem toate eforturile sa le indeplinim si iata ca am reusit sa aducem in Arges o unitate mobila ATI pentru terapie intensiva", se arata in comunicat.Conform aceleiasi surse, unitatea mobila, care va fi deservita de personal de la SJU Pitesti, are toate echipamentele necesare unei astfel de sectii, respectiv ventilatoare, monitoare si injectomate.In judetul Arges s-au inregistrat 97 de noi cazuri de COVID-19 in ultimele 24 de ore, potrivit datelor comunicate marti de Institutia Prefectului. Numarul persoanelor diagnosticate pozitiv de la inceputul pandemiei a ajuns, astfel, la 2.911.In spitale sunt internati 546 de pacienti, dintre care 15 la ATI. De asemenea, 385 de persoane s-au externat la cerere.De la inceputul pandemiei, 900 de persoane din judetul Arges confirmate cu noul coronavirus s-au vindecat, iar 109 au murit.