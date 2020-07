Decizia drastica luata de autoritati, pentru Arges: masca devine obligatorie si pe strada, iar orice operator economic care nu respecta legislatia in vigoare va fi amendat si inchis pentru o perioada de 14 zile

Membrii CJSU Arges au votat, in sedinta de marti propunerea ca purtarea mastii de protectie sa fie obligatorie nu doar in spatiile publice inchise, ci si in aer liber, acolo unde se formeaza grupuri mai mari de doua persoane. Sunt exceptati de la aceasta obligatie copiii cu varste sub 5 ani. Mai mult, mijloacele de transport in comun nu vor avea voie sa plece din statie daca nu va avea toata lumea masca, iar calatorii nu vor mai avea voie sa calatoreasca in picioare."Nu consideram in acest moment ca izolarea si carantina sunt solutii eficiente pentru judetul Arges, de aceea am venit in CJSU cu masuri adaptate. In urma unor intalniri pe care le-am avut cu primarii din localitatile afectate, am identificat o serie de alte masuri restrictive suplimentare pe care le vom adopta, solutii care ne vor permite sa tinem sub control pandemia. Din acest moment orice operator economic care nu respecta legislatia in vigoare va fi amendat si inchis pentru o perioada de 14 zile" a declarat prefectul judetului Emanuel Soare pentru Digi24.Acesta a explicat ca pentru incalcarea restrictiilor "se vor aplica amenzi in cuantum maxim" pentru ca obiectivul autoritatilor este ca toata lumea sa respecte regulilor de prevenire. "Sanctiunile pot sa plece de la suma de 500 de lei pana la 25.000 de lei".CJSU Arges a decis, marti si alte masuri restrictive al caror rol este de a preveni raspandirea noului coronavirus in comunitate. Salile de jocuri de noroc, cazinourile si restaurantele de tip fast food au voie sa functioneze doar pana la ora 22 de luni pana vineri si pana la ora 23 in week-end, acestea fiind orele pana la care este permisa si desfasurarea evenimentelor private.Totodata, prin votul membrilor CJSU Arges s-a decis interzicerea horelor sau a altor dansuri care ar implica incalcarea masurii de distantare intre persoane la cel putin un metru si jumatate. "Scopul nostru este ca fiecare cetatean sa respecte regulile", sustine prefectul.De asemenea, prefectul a declarat ca in perioada urmatoare, va fi infiintat un call-center care va fi pus la dispozitie cetatenilor care sunt suspecti sau au o problema legata de COVID-19."Vom facem campanii prin care vom putea achizitiona masti pe care sa le oferim cetatenilor", mai sustine prefectul.