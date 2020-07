Arges: O femeie a chemat ambulanta fara sa precizeze ca are COVID-19. Este cercetata penal

"A fost intocmit un dosar penal pentru savarsirea infractiunii de zadarnicirea combaterii bolilor, ca urmare a faptului ca o femeie de 33 de ani, diagnosticata cu COVID-19, a solicitat interventia unui echipaj medical, fara a recunoaste ca este infectata cu noul coronavirus ", se precizeaza intr-un comunicat transmis vineri de Institutia Prefectului Arges.Conform sursei citate, in ultimele 24 de ore, politistii argeseni au verificat 395 de persoane aflate in izolare. De asemenea, au fost controlate 158 de societati comerciale, au fost legitimate 307 persoane si au fost verificate 173 de autoturisme.In urma neregulilor constatate au fost aplicate 76 de sanctiuni contraventionale, in valoare totala de 17.500 de lei, pentru nerespectarea masurilor de protectie individuala.In plus, jandarmii au aplicat trei amenzi in valoare de 1.500 de lei si sapte avertismente persoanelor care nu au purtat masca de protectie.Pompierii argeseni au verificat 94 de societati comerciale si 710 persoane fizice, dintre care 51 au fost surprinse ca nu respectau masurile de protectie individuala, fiind aplicate 50 de avertismente si o amenda de 500 de lei.