Arges: Probleme in cea ce priveste asigurarea paturilor pentru bolnavii de COVID-19 si a medicilor care sa ii ingrijeasca

Directorul Directiei de Sanatate Publica Arges, Sorina Hontaru, a anuntat, marti, intr-o conferinta de presa, ca in judetul Arges mai sunt putine paturi in spitalele care trateaza pacientii cu COVID-19, ea afirmand ca aceasta este "problema cea mai mare" cu care se confrunta autoritatile care gestioneaza criza sanitara."Pe paturi ocupate, aici avem problema noastra cea mai mare", a afirmat Sorina Hontaru.Aceasta a aratat ca la Spitalul Judetean de Urgenta Pitesti, marti, la ora 10.00, nu mai erau paturi libere, in timp ce in Spitalul de la Mioveni mai sunt 7 paturi, in cel de la Campulung sunt libere 4 paturi, la spitalul de la Valea Iasiului sunt libere 13 si la Unitatea de Izolare si tratament mai are 66 de paturi libere."Daca situatia o va impune, vom mai identifica o unitate sanitara pe care sa o facem de izolare si tratament, pentru ca nu mai avem personal, ma refer la medici infectionisti sau pneumologi, sa mai deschidem o alta unitate pentru formele medii si grave. Pentru a deschide o astfel de unitate ne trebuiesc medici infectionisti, stim foarte bine ca nu avem decat noua medici la Spitalul Judetean si trei a Campulung, care toti sunt folositi. Alta sursa de personal nu avem", a mai declarat Sorina Hontaru.Aceasta a precizat ca toate cele 15 paturi de terapie intensiva de la Spitalul Judetean din Pitesti sunt, de asemenea, ocupate, insa niciunul dintre pacienti nu este intubat, cu totii fiind ventilati.In judetul Arges va fi operationala, de miercuri, 5 august, o unitate mobila cu 12 paturi de terapie intensiva in care vor lucra si doi medici de ATI de la Pediatrie, din judet.Directorul DSP Arges a precizat ca a discutat cu directorii medicali ai unitatilor sanitare care ingrijesc bolnavi diagnosticati cu COVID-19 si ca toti invoca problema lipsei de personal."Toti au aceeasi problema si anume lipsa de personal, dar trebuie sa fim constienti cu totii ca putin probabil sa avem medici din alte judete, deci trebuie sa luptam cu ce avem aici, in judetul nostru. Cum am facut fata pana acum sper sa facem fata si de acum inainte, daca nu avem o explozie de cazuri", a mai afirmat sefa DSP Arges.