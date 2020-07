Arges: Suplimentarea locurilor in spitale pentru pacientii cu COVID-19

Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta (CJSU) Arges a decis, in ultima sedinta, ca Spitalul TBC din comuna Leordeni sa fie transformat in spital pentru pacientii cu COVID-19, capacitatea fiind de 100 de locuri.S-a hotarat, totodata, ca Centrul Judetean de Conducere si Coordonare a Interventiei (CJCCI) sa intreprinda toate demersurile necesare in vederea suplimentarii numarului de paturi ATI disponibile in cadrul Spitalului Judetean de Urgenta (SJU) Pitesti."Acest lucru se va face prin solicitarea unei unitati mobile cu paturi pentru terapie intensiva care va fi folosita pentru pacienti COVID-19 pozitivi si care va fi deservita de catre personal dedicat al SJU Pitesti", se arata intr-un comunicat al Institutiei Prefectului Arges.Prefectul Emanuel Soare preciza ca unitatea mobila va fi deservita de cadrele medicale care fusesera detasate de la inceputul pandemiei la spitalul pentru pacientii COVID-19 de la Mioveni. Sunt pregatite, de asemenea, 100 de locuri pentru asimptomatici la o sectie exterioara a SJU Pitesti.In judetul Arges sunt sase spitale pregatite pentru preluarea pacientilor cu COVID-19 inca de la inceputul pandemiei, insa ele sunt "aproape pline", conform autoritatilor.Potrivit prefectului, cei mai multi pacienti cu alte afectiuni sunt tratati in continuare la SJU Pitesti, un alt spital dedicat integral pacientilor non-COVID fiind cel din Curtea de Arges.In judetul Arges s-au inregistrat 89 de noi cazuri de COVID-19 in ultimele 24 de ore, potrivit datelor comunicate miercuri de Institutia Prefectului. Numarul persoanelor diagnosticate pozitiv de la inceputul pandemiei a ajuns, astfel, la 2.265.In spitale sunt internati 432 de pacienti, dintre care 16 la ATI. De asemenea, 350 de persoane s-au externat la cerere.De la inceputul pandemiei, 596 de persoane din judetul Arges confirmate cu noul coronavirus s-au vindecat, iar 93 au murit.