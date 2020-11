Sfintii Mihail si Gavril sunt sarbatoriti duminica. Ce obiceiuri si traditii au romanii cu aceasta ocazie

Traditii si obiceiuri

In limba ebraica, numele Sfantului Arhanghel Mihail semnifica "Cine este ca Dumnezeu?".Arhanghelul Gavril a fost cel care a spus "Sa luam aminte, noi, care suntem fapturi, ce a patimit Lucifer, cel care era cu noi: cel ce era lumina, acum intuneric s-a facut. Ca cine este ca Dumnezeu?", iar astfel s-a facut soborul, adica adunarea si unirea tuturor ingerilor, potrivit crestinortodox.ro El i-a calauzit pe Lot si pe familia lui la iesirea din Sodoma si a protejat poporul lui Israel. I-a scos din cuptor pe cei trei tineri din Babilon, l-a sprijinit in lupta pe Ghedeon si l-a scos din inchisoare pe Sfantul Apostol Petru.Potrivit Scripturii, toti mortii vor iesi din morminte cand vor auzi trambita Arhanghelului Mihail.In icoane, Mihail apare cu o sabie de foc, semn ca el pedepseste pacatul. In Vechiul Testament apare, cel mai adesea, cand Dumnezeu pedepseste nedreptatea. Din acest motiv este reprezentat si ca un inger al dreptatii.Gavriil inseamna, in ebraica, "barbat-Dumnezeu". Sfantul Arhanghel Gavriil a fost cel care le-a vestit Sfintilor Parinti Ioachim si Ana nasterea Maicii Domnului. A calauzit Sfanta Familie in Egipt, iar pe Iosif, logodnicul Mariei, l-a intarit, astfel incat sa nu se indoiasca de nimic.Arhanghelul Gavriil apare in icoane cu o floare de crin alb in mana, fiind un simbol al bucuriei si binecuvantarii, fiind ingerul bunatatii si milostivirii lui Dumnezeu.In zonele de munte, Arhanghelii erau celebrati si ca stapani ai oilor, astfel ca ciobanii obisnuiesc sa faca o turta din faina de porumb, numita "turta arietilor", arietii fiind berbecii despartiti de oi. Turta se mananca in dimineata zilei de 8 octombrie. Daca turta cade cu fata in sus, inseamna ca toate oile vor avea miei, iar, in cazul in care cade cu fata in sus, situatia va fi contrara.Oamenii mai aprind lumanari in aceasta zi pentru oamenii in viata, pentru cei decedati, dar si pentru cei disparuti. In plus, se face o pomenire pentru toti mortii din familie deoarece se considera ca Sfintii Mihail si Gavriil iau sufletele oamenilor cand se sting din viata.In aceasta zi nu se lulcreaza deoarece se crede ca oamenii care muncesc se vor chinui la moarte.