Arheologii au descoperit, in apropierea Bisericii Domnita Balasa, urmele unui azil de femei

Potrivit anuntului MMB, ruinele descoperite au leziuni adanci, ramase intacte din zilele in care suprastructura lor a fost rasa de buldozere.Arheologi din cadrul MMB au efectuat recent cercetari in proximitatea Bisericii Domnita Balasa - singura cladire ramasa in picioare din vechiul ansamblu.Spitalul BrancovenescUltimul deceniu al regimului comunist a produs numeroase schimbari in arhitectura vechiului Bucuresti, unul dintre cele mai graitoare exemple fiind distrugerea cartierului Uranus pentru a face loc Casei Poporului.Printre cladirile emblematice ale Capitalei ce au fost demolate in periaoda regimului comunist se numara si Spitalul Brancovenesc, chiar daca acesta nu se afla pe directia viitorului Bulevard Victoria Socialismului. Acesta era situat aproape de ruinele Curtii Vechi, pe malul opus al Dambovitei si facea parte din ansamblul asezamintelor brancovenesti ridicate de-a lungul timpului la poalele Dealului Mitropoliei.Conform specialistilor de la Muzeul Municipiului Bucuresti, spitalul a fost construit intre anii 1835-1838 de catre Safta Brancoveanu, sotia Banului Grigore Basarab Brancoveanu, in apropierea Bisericii Domnita Balasa. Pe parcursul existentei sale a suferit doua incendii ce au dus la recladiri dar si inovatii tehnice pentru acele vremuri. Spre exemplu, in 1904 cladirii ii sunt inlocuite planseele de lemn cu unele din beton armat.Spitalul a fost gandit ca o entitate medicala independenta ce avea in centrul activitatii sale tratarea bolnavilor nevoiasi. Numarul paturilor se mareste de la 60 la momentul deschiderii pana la 500 in timpul celui de al Doilea Razboi Mondial, cand functioneaza ca spital militar. In ceea ce priveste inovarile din domeniul medical, aici se fac primele cercetari de balneologie, conduse Prof. Anibal Theoharide. In sec al XX-lea, se infiinteaza prima Clinica de Ortopedie si Traumatologie din tara.Muzeul Municipiului Bucuresti a reluat cercetarile arheologice in curtea Bisericii Domnita Balasa cu ocazia unui amplu program de restaurare a monumentului.