Arheologii au gasit morminte, un cimitir de incinerare, vase si bijuterii pe traseul viitoarei centuri ocolitoare a Timisoarei

Pe situl 7, din cele 8 de pe traseul soselei, aflat in apropierea comunei Sag, cercetatorii au descoperit cel mai mare cimitir de incineratie din Banat, ce dateaza din epoca neolitica. Aici au fost gasite sute de urne in care se afla ramasitele celor care au fost arsi pe rug si mai apoi inmormantati, alaturi de mai multe obiecte care le apartineau, ritualuri obisnuite pentru acele vremuri. In urma dovezilor gasite, arheologii spun ca mortii erau inhumati cu vase pline cu mancare si bautura."Avem vase depuse alaturi de urna, o strachina, o ceasca, un vas borcan si inca o ceasca. Standardul pare sa fie cam acelasi, cu urna si fragmente dintr-un vas. In aceasta zona vedem o urna in pozitia initiala si alaturi erau asezate vasele care puteau fi umplute cu mancare sau bautura. Intr-un alt vas am gasit si oase de animal si presupune ca vasul respectiv fusese depusa si o bucata de carne", a declarat Gabriel Balan, arheolog al Muzeului Unirii din Alba Iulia, in cadrul unei conferinte de presa.Pe langa acest tip de mormite, unul a atras atentia cercetatorilor. Este vorba de unul in care a fost gasit un schelet asezat in pozitie fetala, ce nu avea alaturi obiecte personale sau de cult.Cimitirul descoperit este considerat de arheologi cel mai mare din epoca neolitica gasit pana in prezent in Banat, la fel cum se intampla si cu un altul scos la iveala pe un alt sit de pe traseul centurii, dar care provine din epoca medievala."Sunt foarte importante aceste descoperiri. Avem, practic, cea mai mare necropola de incineratie gasita pana acum din Banat din perioada epocii bronzului tarziu, cea mai mare necropola medievala timpurie din secolele XI-XII, avem primele morminte sarmatice. Avem o cercetare de amploare pe tronsonul valului roman care a cuprins atat valul cat si santurile de aparare. Sunt cercetari foarte importante care aduc o lumina noua asupra perioadelor acestora istorice. Vor fi foarte multe date de prelucrat, numai 500 de morminte din care vor trebui sa fie vasele ceramice restaurate si dupa aceea vor ajunge si in muzeu. Nu ne asteptam sa gasim atatea perioade istorice pe acest tronson al centurii de sud, dar ne bucura", a declarat Victor Bunoiu, consilier la Directia Judeteana pentru Cultura Timis.Cercetarile de pe centura de sud s-au incheiat, deocamdata, pe sase dintre situri, iar pe unul dintre acestea abia s-a facut decopertare si urmeaza sa se intre in teren.Pe toate siturile pe care au lucrat, arheologii au scos la iveala piese din mai multe epoci, de la neolitic pana la cea medievala. Au fost descoperite asezari din epoca bronzului tarziu, un val de pamant care dateaza din perioada romana si santuri de fortificare. Au mai fost recuperate inele, coliere si colane, dar si varfuri de sageti, pumnale, resturi de arc cu sageti si o spada din perioada romana. In total, arheologii au gasit aproximativ 1.000 de piese din metal os, piatra si lut ars. Toate descoperirile facute urmeaza sa fie cercetate si acolo unde se va putea, reconstituite.Lucrarile pe centura sud au fost incetinite din pricina ploilor din ultima vreme, insa se lucreaza in 12 puncte pe toata lungimea acesteia.Realizarea centurii de sud de la Timisoara, in lungime de 25,69 km, a fost atribuita catre antreprenorul Tirrena Scavi S.P.A. Valoarea contractului este de 272.432.921,95 lei fara TVA, avand finantarea asigurata de la bugetul de stat si din fonduri europene.La finalul lunii martie 2020 a fost emis ordinul de incepere a lucrarilor si de predare a amplasamentului, termenul de finalizare al obiectivului fiind stabilit pentru luna martie 2022.