Reactia Arhiepiscopiei Sucevei, in cazul bebelusului care a murit dupa botez: "Dumnezeu ne-a certat prin aceasta intamplare, pentru a ne lumina mintea si a indrepta viata noastra"

Comunicatul Arhiepiscopiei Sucevei si Radautilor

"Am primit cu multa durere si tristete in suflet vestea despre pruncul Iustin, de doar sase saptamani, care a plecat mult prea devreme la Cer, sa se alature ingerilor, in dimineata zilei de 1 februarie 2021.Ziua care ar fi trebuit sa fie una a bucuriei, a imbracarii pruncului Iustin in "haina luminoasa", s-a preschimbat intr-o zi a suferintei pentru parintii, nasii, familia si comunitatea sa, care i-au asteptat cu nerabdare venirea in lume. In acest moment de tulburare pentru toti cei ce in loc de haine de sarbatoare vor imbraca haine cernite, inclusiv pentru preotul slujitor, ne este greu sa intelegem de ce Dumnezeu a ingaduit aceasta incercare grea.In tratatul sau "Despre copiii care mor timpuriu", Sfantul Grigorie de Nyssa ofera mai multe raspunsuri, subliniind ca orice faptura creata vine de la Dumnezeu, Care se ingrijeste de existenta acesteia, fie ea mai lunga sau mai scurta. Iar daca ingaduie curmarea unei vieti inainte de vreme, dupa mintea omeneasca, este pentru ca, in prestiinta Sa, Dumnezeu nu vrea sa il priveze pe prunc de vreuna din binecuvantarile Sale, stiut fiind faptul ca omul este inzestrat cu multe daruri, pe care are insa libertatea sa le foloseasca precum considera.Nu exista cuvant si nici fapta care sa stearga lacrimile si sa aline acum inimile frante ale parintilor si rudelor, insa le suntem alaturi in acest moment deosebit de greu si ne rugam cu staruinta Mult Milostivului Dumnezeu sa ii intareasca, sa ii mangaie si sa tamaduiasca aceasta rana, impreuna cu pruncul Iustin, care de acum ii va veghea din preajma tronului Parintelui ceresc.Arhiepiscopia Sucevei si Radautilor a luat deja legatura cu preotul slujitor si cu cei prezenti, pentru a stabili circumstantele in care s-a petrecut aceasta tragedie si a decide masurile necesare.Dincolo de acestea, inaltam rugaciune smerita catre Dumnezeu, Care ne-a certat prin aceasta intamplare, pentru a ne lumina mintea si a indrepta viata noastra, rostind impreuna cu Apostolul: "O, adancul bogatiei si al intelepciunii si al stiintei lui Dumnezeu! Cat sunt de necercetate judecatile Lui si cat sunt de nepatrunse caile Lui! Caci cine a cunoscut gandul Domnului sau cine a fost sfetnicul Lui?" (Romani 11, 33-34)", se arata in comunicatul de presa.