Arhiepiscopia Sucevei si Radautilor si-a infiintat propria firma de asigurari. Totate parohiile, obligate sa incheie contracte de profil exclusiv cu noua societate

Toate politele de asigurare care apartin Arhiepiscopiei Sucevei si Radautilor se vor face exclusiv prin firma SC ASR Bucovina SRL, potrivit newsbucovina.ro Mai multi preoti s-au aratat nemultumiti, fiind pusi in postura de a renunta la contractele de asigurare pe care le aveau deja cu alte firme.SC ASR Bucovina SRL a fost infiintata in data de 15 octombrie si nu este inregistrata ca platitoare de TVA. Societatea este inregistrata in Registrul Autoritatii de Supraveghere Financiara la intermediari secundari, potrivit sursei citate.