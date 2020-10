Arhiepiscopia Tomisului, obligata in instanta sa demoleze o biserica ridicata fara autorizatie in Constanta

Conform sursei citate, magistratii Judecatoriei au admis, vineri, cererea de chemare in judecata formulata de primarul municipiului Constanta in contradictoriu cu Arhiepiscopia Tomisului in dosarul ce vizeaza demolarea bisericii Izvorul Tamaduirii, edificata pe trotuarul bulevardului Tomis din cartierul Tomis Nord.Astfel, potrivit minutei, Judecatoria a decis obligarea Arhiepiscopiei Tomisului sa "desfiinteze lucrarile de constructie realizate fara autorizatie la imobilul situat in Constanta, B-dul Tomis nr. 322, zona Macul Rosu, jud. Constanta, in termen de 90 de zile de la data ramanerii definitive a hotararii".De asemenea, Primaria este autorizata sa desfiinteze lucrarile de constructie realizate ilegal la biserica respectiva, in caz de neindeplinire a obligatiei in termenul acordat, pe cheltuiala Arhiepiscopiei, se mai arata in decizia Judecatoriei.Decizia, pronuntata in prima instanta, nu este definitiva si poate fi contestata in termenul legal.