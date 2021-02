IPS Calinic, mesaj tulburator dupa moartea bebelusului inecat in cristelnita: "Decat sa ma puneti sa fac un botez, mai bine fac alpinism". Ce le-a transmis preotilor

IPS Calinic: "Mai bine urc muntii si fac alpinism"

Reactia sa vine dupa ce un baietel a murit la spital, la cateva ore dupa ce a fost botezat la Biserica Sf. Constantin si Elena din cartierul Zamca al municipiului Suceava, la inceputul lunii februarie, transmite Digi 24 In acelasi timp, preotilor fara experienta li se recomanda sa nu mai oficieze astfel de evenimente fara sa fie asistati de alti colegi cu experienta "Am dat aceste indrumari ca preotul care nu are siguranta, nu are incredere in el, se indoieste, neaparat nu el trebuie sa faca botezul. Chemi ca sunt colegi, vecini, in cuprinsul protopopiatului, si este obligatoriu ca sa fii insotit si ajutat", a spus IPS Calinic, arhiepiscopul de Arges si Muscel.Ierarhul a mai precizat ca preotul care e solicitat sa boteze trebuie neaparat sa se dumireasca el ce e cu copilul - este sanatos, nascut inainte de vreme, cum se manifesta."Unii spun ca e copilul pe moarte si-l boteaza si asa. Pai daca el e pe moarte si-l botezam, adica hai sa ne grabim...Cine accepta asa ceva, graba aceasta, nu-i de recomandat, Doamne fereste.Insa, oricum ar fi, tot e pericol cu introducerea capului in apa a copilului. Oricum toata lumea se teme, sa stiti.Eu m-am temut si ma tem. Decat sa ma puneti sa fac un botez, mai bine urc muntii si fac alpinism", a mai spus IPS Calinic.La inceputul lunii, un bebelus din Suceava a murit la spital, la doar cateva ore dupa botez. Copilul inghitise apa in timpul ritualului oficiat de un preot. Acesta este acum anechetat pentru ucidere din culpa