Arhiepiscopul Sucevei, despre restrictiile impuse la pelerinajul de Sfanta Parascheva: "Cei infestati cu Covidul marxismului nu cred in asemenea minuni"

"Era lesne de inteles ca se va ajunge aici; in Scriptura gasim scris ca "va fi ratacirea de pe urma mai rea decat cea dintai" (Matei 27, 64). Ne-au lasat fara slujba de Inviere, trebuie sa ne lase si fara cea de Craciun! Fiecare perioada isi are Diocletienii si Maximilienii ei. Uneori chiar mai zelosi decat aceia! Din pacate, numele unora ca aceia au ramas in istorie ca niste nume de ocara", se arata intr-un comunicat de presa transmis de institutia bisericeasca cu sediul la Suceava.Despre cei care nu cred ca atingerea raclei poate sa vindece boli, episcopul spune ca au fost atinsi de "COVID-ul marxismului"."Incoruptibilitatea trupurilor sfintilor este o minune a lui Dumnezeu in viata lor, pe care persecutorii Bisericii din toate timpurile nu au inteles-o si nici nu o vor putea intelege. Este imposibil pentru cineva cu mintea desacralizata sa inteleaga cum este posibil sa te poti vindeca de boli incurabile atingandu-te de racla unui sfant sau de o icoana facatoare de minuni, cand intreaga stiinta medicala nu ti-a rezolvat suferinta.Si, totusi, se poate! Da, v-o spun raspicat, SE POATE! Minunile sunt dincolo de capacitatea noastra de intelegere. Cititi cartea "Binefacerile Sfintei Cuvioase Parascheva" sau "Minunile Maicii Domnului prin Icoana sa cea Facatoare de Minuni de la Manastirea Hadambu" si va veti convinge. Sunt marturiile celor care au fost beneficiarii unor asemenea minuni, in care cei infestati cu Covidul marxismului NU cred!", se mai arata in comunicat.IPS Calinic intreaba retoric: "Cum sa impiedici vizita cuiva la cel mai bun prieten al sau? Chiar si sub pretextul ca ii vrei binele, antepronuntandu-te ca acesta nu este capabil sa respecte niste norme, neinvestindu-l cu incredere in responsabilitatea lui"."Sa i se ceara oare sfintei de catre fortele de ordine, la trecerea dintr-un judet in altul, cartea de identitate sau buletinul de analize? Ramane de vazut! De ce nu? Te poti astepta si la asa ceva! Insa, cert este ca in urma testelor din ultimele sute de ani, Sfanta Cuvioasa Maica noastra Parascheva de la Iasi a dovedit ca in firavul ei trup are intr-un procent foarte mare pe Duhul Sfant; asa se si explica faptul ca mainile ei sunt mereu calde, iar relicvele ei, frumos mirositoare, sunt facatoare de minuni. Insa, din pacate, nu poti sa ceri cuiva sa creada in cruce si icoane pe care le considera idoli ori sa cinsteasca pe sfinti atata timp cat acestea la acela lipsesc cu desavarsire", se mai arata in comunicat.