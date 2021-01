Arhiepiscopul Tomisului spune ca nu va mai permite inchiderea bisericilor. "Campania de vaccinare este un experiment"

"Sfantul Altar este lipsit de orice virus"

"Eu nu voi permite sa se inchida vreo biserica"

"Campania de vaccinare este un experiment"

"Nu am zadarnicit nimic, eu mi-am facut datoria de pastor. Am facut slujbele, i-am incurajat pe credinciosi si toti au dobandit un optimism, o incredere in Dumnezeu in aceasta perioada in care s-a semanat prea multa panica si prea multa frica. Intrece ca grava in boala virusul. Omul fricos este un om bolnav," a declarat Teodosie, la Antena 3.Intrebat daca statul a indus panica in populatie, IPS Teodosie a raspuns ca da, ca asa i s-au plans credinciosii. "Au suferit foarte multe ca n-au avut Pasti, n-au avut Saptamana Patimilor, au suferit foarte mult credinciosii. De la ei stiu. Sunt in dialog cu zeci de mii de credinciosi. Biserica nu trebuia sa se inchida, mai ales ca nu exista asa mare raspandire a bolii", a afirmat Arhiepiscopul Tomisului.Acesta a subliniat faptul ca autoritatile nu au consultat biserica in momentul in care s-a decis interzicerea oficierii slujbelor si ca au actionat autoritar. "Nu am inteles logica inchiderii bisericii. Biserica are o autonomie a ei. Este locul cel mai prielnic unde, in Sfantul Altar este lipsit de orice virus. Acolo e locul unde trebuie sa ne concentram si sa invingem virusul. Sfanta impartasanie este mai puternica decat orice vaccin.Increderea oamenilor in lupta pentru sanatate prin credinta, sa stiti ca face foarte mult. Multi au cazut in pesimism, au fost si sinucideri intre oameni, dar nu s-au popularizat. Din diaspora, foarte multi m-au incurajat sa le fac slujbe si le-am facut si stau in dialog cu dansii", a mai spus IPS Teodosie.Inaltul ierarh a vorbit si de plangerea penala depusa pe numele sau dupa slujba de Boboteaza, cand mii de oameni au participat la sfintirea apelor. "Nu stiu cine a depus aceasta plangere. Slujba de Boboteaza a decurs foarte bine. S-a gasit cineva, nu stiu. Nu am emotii, pentru ca am facut ce trebuie sa faca biserica in cultul ei, am adus oamenii acolo, care s-au bucurat atat de mult si imi trimit mesaje de multumire si acum. Si cei care au urmarit de departe. S-au bucurat de o sarbatoare reala a Bobotezei, o sarbatoare a darurilor si a sfinteniei care invinge si bolile", a spus IPS Teodosie.IPS Teodosie a vorbit si despre ce va face daca autoritatile vor decide din nou inchiderea bisericilor: "Am fost luati prin surprindere atunci. Eu nu voi permite sa se inchida vreo biserica in eparhia mea.Noi avem si autonomie, de aceea am facut slujbe publice mai ample, la cererea credinciosilor si eu cred ca biserica nu se va mai inchide pentru ca nu se cuvine.Drepturile omului spun ca Biserica isi randuieste prin regulile sale si statulul sau de Biserica autonoma este recunoscut si de Constitutie"."Sunt multe frici de vaccin, pentru ca in toate tarile s-au produs efecte grave la unele persoane. Exista o retinere si nu putem sa obligam pe nimeni. Pana in toamna se vor mai lamuri lucrurile prin acest experiment care se face cu cei ce se vaccineaza acum si vor fi mai lamurite efectele vaccinului. Trebuie sa se mobilizeze medicii, pentru ca nu toti sunt de acord.Daca medicii nu sunt in unanimitate de acord, ce sa inteleg? Campania de vaccinare este un experiment. Nu s-a putut urmari, specialistii spun ca orice vaccin trebuie sa aiba o marja de experimentare pana la un an. Si atunci noi sa negam asta, sa facem ca nu intelegem?", a spus IPS Teodosie.