Arsene afirma ca PSD a invins PNL pentru binele romanilor si redeschide pietele agroalimentare

Liderul social-democrat a salutat amendamentul adoptat marti, 10 octombrie, de deputatii PSD, potrivit caruia pietele in spatii inchise, targurile, balciurile, pietele mixte si volante si talciocurile vor ramane deschise in perioada starii de alerta."Desi liberalii si useristii s-au opus acestui amendament, proiectul legislativ a trecut cu sprijinul PSD. Tot astazi, ajuns in plenul Camerei Deputatilor si supus votului, amendamentul a trecut cu 174 de voturi pentru, in timp ce PNL si USR s-au opus din nou. Ma bucur pentru aceasta noua reusita a PSD si pentru faptul ca o mare nedreptate facuta de catre liberali a fost oprita. S-a dovedit inca o data cat de importante vor fi alegerile de pe 6 decembrie, cand romanii trebuie sa ii trimita acasa pe acesti guvernanti care nu reprezinta interesele tarii, ci doar pe ale multinationalelor si bancilor straine", a afirmat Ionel Arsene.Camera Deputatilor a adoptat, marti, amendamentul PSD potrivit caruia, pe durata starii de alerta, pietele agroalimentare in spatii inchise, targurile, balciurile, pietele mixte si volante, talciocurile isi vor putea continua activitatea, cu respectarea masurilor de distantare sociala si protectie sanitara.