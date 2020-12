Decoratii fruntasi pe 1 Decembrie la Ministerul de Interne: Sefii Politiei Romane si ai Capitalei, plus secretara lui Marcel Vela

Cine sunt politistii decorati de Iohannis de Ziua Nationala

Asistenta lui Marcel Vela a primit medalie de la Klaus Iohannis

Numarul 2 in MAI, inaintat in grad dupa un scandal cu DNA

Presedintele a semnat Decretul nr. 939 din 25 noiembrie 2020 privind conferirea Ordinului si Medaliei Nationale Pentru Merit mai multor sefi din MAI.Distictiile au fost acordate cu prilejul Zilei Nationale a Romaniei, pentru rezultatele remarcabile obtinute in activitatea profesionala, in cadrul Ministerului Afacerilor Interne.Astfel, printre cei care au primit distinctii suntimputernicit la conducerea Inspectoratului General al Politiei Romane. A fost adjunct al IGPR pana la 1 septembrie cand fostul sef, Liviu Vasilescu si-a dat demisia, in urma scandalului legat de uciderea si inmormantarea interlopului Emi Pian.Eduard Miritescu a fost decorat cu Ordinul National Pentru Merit in grad de Cavaler, cu insemn pentru civili.Si seful Politiei Capitalei,a fost decorat de Iohannis cu Ordinul National Pentru Merit in grad de Cavaler, cu insemn pentru civili.Comisarul-sef de politie Berechet Marian Bogdan-Alexandru a venit la sefia Politiei Capitalei, in luna ianuarie a acestui an.La 41 de ani Berechet are o cariera impresionanta. Lucreaza in politie din 2002.In octombrie 2016 a fost numit sef al Inspectoratului de Politie Judetean Valcea, dupa o perioada scurta in care a ocupat functia de adjunct.Primul loc de munca a fost cel de ofiter operativ Biroul Judiciar si Cercetari Penale la Sectia 2 Politie Bucuresti.Tot cu Ordinul National Pentru Merit in grad de Cavaler, cu insemn pentru civili au mai fost decorati si seful Politiei de Frontiera, Liviu Bute si subsecretarul de stat Dan Stan.Chestorul de politie Dimofte Constantin Dorina a fost decorat cu Ordinul National Pentru Merit in grad de Ofiter, cu insemn pentru civili.Agentul sef principal de Politie, Mirea Gabriel a primit Medalia Nationala Pentru Merit clasa a II-a, cu insemn pentru civili, domnului agent-sef principal de politie Mirea Ion Gabriel.Printre cei care au mai primit medalii de la presedintele Romaniei se afla si Madalina Cenusa. Distinctia acordata acesteia este Medalia Nationala Pentru Merit clasa a III-a, cu insemn pentru civili.Gabriela Cenusa este asistenta ministrului de Interne, Marcel Vela. Inainte de a lucra pentru MAI, a fost consilier onorific si pe la Cultura, s-a ocupat intens de zona de beauty, de automobile si a avut si un internship de reporter de noapte la o televiziune."In urma cu sapte ani vindeam detergent intr-un supermarket, dar o faceam cu pasiune, mereu mi-a placut sa fiu alaturi de oameni, printre ei si sa fiu de folos", spunea ea, potrivit alephnews.ro Astfel de medalii au mai primit si agent-sef adjunct de politie Gheonu Mihai Dan-Liviu, Dinu-Caruntu Gheorghe Claudiu-Nicusor (personal contractual).Iar maistrul militar principal Mato Alexandru Tiberiu-Alexandru a primit Medalia Nationala Pentru Merit clasa a III-a, cu insemn pentru militari Secretarul de stat Bogdan Despescu, numarul 2 in MAI, a fost inaintat in grad printr-un decret prezidential emis in 27 septembrie conform presidency.ro Conform documentului, Despescu a fost inaintat in gradul profesional de chestor general de politie de la gradul de chestor-sef de politie.Ridicarea in grad a venit la o zi dupa un scandal monstru intre MAI si DNA privind descinderile de la Suceava in dosarul "Fabricii de permise".Secretarul de stat din MAI Bogdan Despescu a facut declaratii joi, 27 august 2020, dupa aparitia in spatiul public a unor imagini cu intalnirea dintre sefii Politiei si interlopi cu o seara inainte de inmormantarea lui Emi Pian.El a spus ca a fost vorba despre o actiune legala si a tinut sa sublinieze ca MAI are toleranta zero fata de cei care divulga actiuni aflate in derulare sau date din ancheta "Nu toleram practici si actiuni care nu respecta legea si avem toleranta zero indiferent de calitatea celui care incalca legea."