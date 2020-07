Asistenta medicala care se ocupa de triajul celor ce intra in Primaria Alba Iulia, testata pozitiv cu COVID-19

Primaria Alba Iulia a anuntat ca marti, 21 iulie, nu va avea program cu publicul, deoarece in sediul central vor avea loc lucrari de dezinfectie si testarea personalului pentru infectia COVID-19."Aceste actiuni sunt necesare si preventive dupa testarea pozitiva SARS-CoV-2 a unei asistente medicale care se ocupa de triajul observational si masurarea temperaturii la intrarea in institutie", spun reprezentantii Primariei Alba Iulia."Primaria municipiului Alba Iulia nu va avea program de lucru cu publicul. In sediul central al institutiei vor avea loc lucrari de dezinfectie si testarea personalului pentru infectia COVID-19. Aceste actiuni sunt necesare si preventive dupa testarea pozitiva SARS-CoV-2 a unei asistente medicale care se ocupa de triajul observational si masurarea teperaturii la intrarea in institutie", a precizat Primaria pe pagina proprie de pe Facebook In cursul serii de luni se va desfasura o prima etapa de dezinfectie in regim de urgenta.