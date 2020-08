Asociatia Accept depune o plangere penala impotriva PSD Voluntari pentru "sceneta" in care cinci presupusi simpatizanti USR-PLUS poarta peruci si sunt injurati de cetateni

"Tacticile mizerabile de campanie utilizate in Voluntari de catre Partidul Social Democrat in contextul campaniei pentru alegerile locale utilizeaza stereotipuri la adresa persoanelor transgender si instiga la ura si discriminare impotriva intregii comunitati LGBTI. Asociatia ACCEPT condamna ferm gestul politicienilor PSD care folosesc ura din societate pentru a ataca adversarii politici, fara vreo urma de rusine sau constiinta a impactului faptelor lor. ACCEPT va depune o sesizare penala la Parchetul General impotriva PSD Voluntari pentru a identifica autorii acestei inscenari manipulatoare menite sa genereze ura," se arata in comunicatul de presa."Facem un apel la adresa politicienilor din toate formatiunile politice pentru respectarea demnitatii persoanelor LGBTI si a tuturor grupurilor sociale vulnerabile la discriminare. Asociatia ACCEPT nu va permite ca comunitatea LGBTI sa devina subiectul de campanie si tapul ispasitor al esecurilor intregului esalon politic. ACCEPT va accesa toate instrumentele legale pentru a asigura respectarea demnitatii persoanelor LGBTI de formatorii de opinie din zona politica, cat si din presa centrala si locala.Solicitam politicienilor care se dezic de aceasta manipulare sa nu se pozitioneze ca victime ale unei injosiri, ci sa sa inteleaga si sa isi asume nevoia de solidarizare cu o comunitate intens marginalizata, care infrunta aceste huiduieli si amenintari in fiecare zi", conchide Asociatia Accept.