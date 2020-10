Asociatia Daruieste Viata construieste a doua cladire a spitalului pentru copiii bolnavi de cancer: "Facem un campus medical adevarat, ca in tarile civilizate"

Fondatoarele Asociatiei "Daruieste Viata" au anuntat ca au terminat de ridicat cladirea primului spital pentru copii bolnavi de cancer din Romania, construit exclusiv din donatii si din sponsorizari, in curtea Spitalului "Marie Curie" din Bucuresti."Am terminat de ridicat cladirea, fatada e aproape gata, lucram inca la instalatii, la compartimentari. Sntem in plin proces de selectie a solutiei de radioterapie si al companiei care va construi blocul operator cu 5 sali de operatie, iar in aceasta prima cladire, pentru prima data in Romania, copilul cu patologia oncologica va putea sa beneficieze de toate tratamentele de care are nevoie. Va fi un centru multidisciplinar care va avea radioterapie, hemato-oncologie, oncologie pediatrica, neurochirurgie, chirurgie si acest bloc operator cu cinci sali de operatie dotat la standardele anului in care ne gasim", spune Oana Gheorghiu, una dintre fondatoarele Asociatiei Daruieste Viata.Oana Gheorghiu si Carmen Uscatu au vorbit despre viitorul proiect in cadrul unei intalniri online cu copiii care au trecut prin experienta cancerului, parintii acestora, donatorii, sponsorii si jurnalistii. Cu aceasta ocazie, Asociatia Daruieste Viata a lansat si videoclipul campaniei, realizat de Papaya Advertising."O sa construim o a doua cladire care va fi conexata cu aceasta prima cladire intr-un L. Lucram la un master plan cu o echipa de specialisti din Franta. N-am putea sa renovam cladirea veche si sa o aducem la standarde pentru ca este construita dupa o tehnologie din anii '80 care nu mai corespunde nici nevoilor si nici standardelor actuale si, in al doilea rand, pentru ca ar trebui sa afectam activitatea spitalului si ar fi foarte greu.Construim o a doua cladire cu un buget similar, probabil ca vom ajunge la 18-20 de milioane de euro constructia plus dotarile, urmand ca la final dupa ce toti copii si toate specialitatile se vor muta in a doua cladire, vom vrea sa consolidam si sa renovam cladirea veche pe care o vom transforma intr-o cladire dedicata cazarii parintilor cu spatii de invatare pentru studenti, sali de conferinta, birouri pentru personalul administrativ al spitalului. Ne dorim sa facem un adevarat campus medical asa cum am vazut ca exista in tarile civilizate", spune Carmen Gheorghiu.Spitalul va avea dotari atat la nivelul aparaturii medicale, cat si pentru petrecerea timpului liber, astfel incat momentele petrecute de copii in spital sa fie cat mai placute, precum sali de studiu si un cinematograf."In acest spital copiii bolnavi de cancer vor avea grupuri sanitare proprii, acces la cele mai noi tehnologii si de asemeena vor exista spatii adecvate pentru ca copiii nostri sa-si poata trai copilaria in timp ce lupta cu boala. (...) Vor exista spatii in noul spital unde se va putea invata, si nu doar invata. Vom avea un mini studio radio, un cinematograf, vom avea spatii de relaxare pentru copii si parinti. Ei duc o lupta muta alaturi de copiii lor, vor exista locuri pentru terapie atat pentru parinti cat si pentru copii", spune Carmen Uscatu.Extinderea presupune adaugarea unei noi cladiri de aprox. aceeasi suprafata sicapacitate ca cea recent ridicata (12.000 mp, 9 niveluri, capacitate 187 paturi) simutarea aici a celorlalte specializari din Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii MarieS. Curie. Actuala cladire a Spitalului Marie Curie va fi renovata si transformata inspatii de cazare pentru parinti, sali de studiu, cantina, sali de curs etc. In prezent se lucreaza la master planul proiectului pentru a identifica modul de integrare si etapelenecesare acestei transformari.Spotul de campanie a fost filmat inainte de declansarea pandemiei si a beneficiat desprijinul Metallica , trupa oferind pro bono drepturile de folosire a melodiei TheUnforgiven.Asociatia Daruieste Viata lanseaza un nou apel de strangere de fonduri pentru#NoiFacemUnSpital. Pana la sfarsitul anului, Daruieste Viata isi propune sa alature proiectului cel putin 100.000 de noi sustinatori.Persoanele fizice pot face donatii online cu cardul sau PayPal, pe www.daruiesteviata.ro, in nume propriu sau in memoria cuiva drag pe www.daruiesteviata.ro/in-memoriam, prin SMS la 8864 cu mesajul "SPITAL" pentru o donatie lunara de 4 euro, in propria campanie de fundraising pe www.daruiesteviata.ro/campanii sau achizitionand un cadou de pe Raftul de Fericire (www.daruiesteviata.ro/cadouri), prin transfer bancar, in conturile Asociatiei, deschise la ING Bank, RON: RO08 INGB 0000 9999 0317 5286 si EURO: RO68 INGB 0000 9999 04715148Companiile se pot implica in proiectul Asociatiei Daruieste Viata prin redirectionarea a 20% din impozitul pe profit/venit prin completarea online a unui contract de sponsorizare. Toate detaliile pe www.daruiesteviata.ro/sponsorizeaza.