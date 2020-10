VIDEO Asociatia Pro Infrastructura: "Pe Autostrada de Centura Bucuresti se lucreaza doar pe 1,7 km din cei peste 100 de kilometri"

"Pe Autostrada de Centura Bucuresti A0, in continuare sunt autorizati si se lucreaza doar pe 1,7 km (abia astazi s-au mai autorizat 15 km) din cei peste 100 de km ai centurii, desi Ministerul Transporturilor si CNAIR au promis in septembrie si, apoi, octombrie ca toate sectoarele de pe semi-inelul sudic (52 km) vor fi autorizate. Pe cei 1,7 km aflati in lucru pe tronsonul 2 al sectorului sudic, turcii de la Alsim Alarko executa coloanele forate ale viaductului peste calea ferata Bucuresti-Giurgiu. In plus, se lucreaza la podete si la terasamente. Avansul lucrarilor este unul modest, insa mobilizarea este afectata de frontul de lucru extrem de redus (doar 10% din contract era autorizat pana astazi)", a transmis, miercuri seara, asociatia Pro Infrastructura.Organizatia anunta ca in cursul zilei de miercuri au mai fost autorizati 15 kilometri."Ne exprimam speranta ca, dupa ce s-a autorizat astazi si construirea celorlalti 15 km ai tronsonului, cursul lucrarilor sa intre pe un fagas normal. Pe jumatatea nordica a centurii (50 km) a fost expropriata doar jumatate din suprafata de teren necesara proiectului. Din cele 4 tronsoane scoase la licitatie in 2019, doar tronsonul 4 (4,5 km) a fost contractat in august catre UMB, pe restul sectoarelor fiind depuse numeroase contestatii. Solicitam Ministerului Transporturilor si CNAIR sa solutioneze de urgenta toate problemele birocratice restante, sa autorizeze executia lucrarilor pe intreaga Autostrada de Centura Bucuresti A0 Sud si sa finalizeze exproprierile si semnarea contractelor pe sectorul nordic" a mai transmis organizatia.