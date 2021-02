Asociatia Secretarilor de Municipii, solicitare pentru premierul Citu

Petitia este lansata in conditiile in care premierul si-a anuntat intentia de a discuta acest subiect in sedinta de luni a coalitiei, in contextul reformei din administratia publica.CITESTE SI: Premierul Citu, propunere soc pentru administratia publica: persoanele care ocupa posturi de conducere sa fie evaluate la trei ani si sa aiba cel mult doua mandate "Secretarii Generali ai Municipiilor din Romania dezaproba demersurile neconstitutionale si neprincipiale cu privire la introducerea oricarui fel de mandat, limitat in timp, pentru Secretarii Generali ai U.A.T. -urilor din Romania.Intentia dumneavoastra, Domnule Premier, va avea ca urmare destabilizarea functiei publice de Secretar General, incalcarea principiilor legale si morale (profesionalism, impartialitate si independenta, libertatea gandirii si a exprimarii, prioritatea interesului public, suprematia Constitutiei si a Legii, asigurarea egalitatii de tratament a cetatenilor), principii pe care o functie conditionata politic le face aproape imposibil de garantat", afirma reprezentantii secretarilor de municipii.In opinia lor, "este profund ingrijoratoare si de-a dreptul dezamagitoare" declaratia prin care premierul isi asuma intentia de a transforma functia publica de Secretar General al unitatii administrativ teritoriale din functie publica de conducere specifica in functie numita, am adauga politic, cu mandat limitat la maxim 6 ani, reinnoit la 3 ani."Cu atat mai mult cu cat, dupa modificari legislative indelungate, prin Codul Administrativ, s-a reusit transformarea functiei publice a Secretarului General in functie publica de conducere specifica, dand un caracter de stabilitate si profesionalism, in concordanta cu rolul deosebit al acesteia - garant al legalitatii in administratia publica locala, demersul Dumneavoastra este profund incorrect.Definit in Codul Administrativ drept functionarul public de conducere care "asigura respectarea principiului legalitatii in activitatea de emitere si adoptare a actelor administrative, stabilitatea functionarii aparatului de specialitate al primarului, continuitatea conducerii si realizarea legaturilor functionale intre compartimentele din cadrul acestuia", Secretarul General al UAT-ului este pe cale, in urma demersurilor dumneavoastra, de a-si pierde tocmai posibilitatea implementarii principiilor susmentionate", argumenteaza membrii asociatiei.Ei invoca principiile din programul de guvernare: profesionalizare si stabilitate sustinute de un sistem meritocratic de management a resurselor umane/a functiei publice" - ca obiectiv pe termen mediu, resurse umane din sectorul public, competente, integre si dedicate cetateanului", ca obiectiv general, depolitizarea functiei publice si stabilirea clara a pozitiilor politice in structura administrativa, angajament privitor la resursele umane din sectorul public.